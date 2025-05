Tvrdého spáča neprebudil ani náraz nákladnej lode kúsok od domu

Trondheim 23. mája (TASR) – Nákladná loď narazila do brehu v nórskom fjorde iba niekoľko metrov od domu, kde v tom čase spal muž. Johana Helbera prebudil až sused, ktorý prišiel skontrolovať, či je v poriadku. TASR informuje na základe správy televízie Sky News zverejnenej na jej webe v piatok.



K nárazu 135 metrov dlhej kontajnerovej lode došlo vo štvrtok neďaleko nórskej obce Byneset vo fjorde Trondheimsfjord.



Pri incidente nebol nikto zranený a do okolia neunikli ropné látky. Úrady plánujú loď odstrániť počas prílivu.



„Zvonček pri dverách zazvonil práve v čase, keď nerád otváram dvere. Chcel som pokračovať v spánku, no zvonček neprestával zvoniť, takže som šiel otvoriť,“ uviedol Helber.



„Stál tam jeden chlapík, ktorého veľmi dobre poznám, užasnuto sa na mňa pozeral a pýtal sa: ‚Ty si nevidel tú loď?‘ Tak som podišiel k oknu a uvidel som ju,“ dodal.



Podľa Rogera Gustafsona z miestnej polície bude začaté vyšetrovanie s cieľom odhaliť, čo sa stalo. V súčasnosti nie je nikto podozrivý z činnosti pod vplyvom alkoholu alebo drog, dodal.