Tvrdý brexit ohrozuje existenciu britského automobilového priemyslu

Londýn 27. júla (TASR) - Tvrdý brexit ohrozuje výrobu áut vo Veľkej Británii, varoval v piatok (26. 7.) nového premiéra Borisa Johnsona britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT.



Odchod krajiny z Európskej únie (EÚ) bez dohody predstavuje pre britský automobilový priemysel existenčné nebezpečenstvo a riziko pre výrobu áut v Británii, uviedol SMMT. Johnson, ktorý tento týždeň zasadol do premiérskeho kresla, zintenzívňuje prípravy na neriadený brexit, aj keď podľa vlastných slov dúfa v dosiahnutie dohody s EÚ.



"Sme vysoko integrovaní s Európou a brexit bez dohody bude mať za následok vysoké colné náklady a rozvrat, čo ohrozí produkciu, a tiež ešte viac zníži dôveru investorov v Britániu," uviedol v liste Johnsonovi šéf SMMT Mike Hawes. "Brexit bez dohody predstavuje existenčné ohrozenie nášho odvetvia."



Viacero veľkých automobiliek varovalo pred negatívnymi dôsledkami, ktoré by mal brexit bez dohody na ich operácie. Nové clá a byrokracia by narušili ich logistické a produkčné reťazce.



Zástancovia brexitu tvrdia, že Nemecko, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, a ktoré do Británie vyváža stovky tisíc áut ročne, urobí všetko preto, aby tento obchod ochránilo.