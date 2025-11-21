< sekcia Zahraničie
Twitch bude musieť odstrániť kontá používateľov mladších ako 16 rokov
Komisár ďalej uviedol, že americká spoločnosť Twitch, ktorá začínala ako platforma pre streamerov hier a teraz vysiela živé prenosy rôznych žánrov, spĺňa kritériá pre tento zákaz.
Sydney 21. novembra (TASR) - Streamovacia služba Twitch je ďalšou platformou, ktorá bude nútená odstrániť kontá všetkých svojich používateľov mladších než 16 rokov, ako vyplýva z nových prísnych austrálskych zákonov týkajúcich sa sociálnych sietí, ktoré nadobudnú platnosť 10. decembra. Informoval o tom v piatok komisár pre internetovú bezpečnosť v Canberre, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.
Medzi ďalšie platformy, pre ktoré bude zákon platiť, patria už v minulosti avizovaný Facebook, Instagram a TikTok. V prípade, že spoločnosti prevádzkujúce tieto sociálne siete tento príkaz nesplnia, hrozí im vysoká pokuta, a to až do výšky 27,7 miliónov eur.
Zákon sa nebude týkať webových stránok ako Pinterest, LegoPlay a WhatsApp. Príslušné orgány ešte posudzujú niekoľko ďalších platforiem.
Twitch uvádza, že takmer 70 percent jeho divákov je vo veku od 18 do 34 rokov, no neuvádza koľko z nich je mladších. Platforma v súčasnosti neumožňuje prístup deťom mladším než 13 rokov.
Technologické spoločnosti kritizujú austrálsky zákaz a označujú ho za „nejasný“, „problematický“ a „unáhlený“.
Niektorí odborníci sa však obávajú, že zákon bude iba symbolický, pretože je ťažké implementovať a kontrolovať overovanie veku online.
