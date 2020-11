Twitter bude varovať pred neoficiálnymi výsledkami volieb USA

Washington 2. novembra (TASR) - Spoločnosť Twitter chce označovať varovnými štítkami príspevky, ktoré budú oznamovať víťazstvo jedného z amerických prezidentských kandidátov ešte pred zverejnením oficiálnych výsledkov utorkových volieb.



Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na oznam zverejnený na stránke blog.twitter.com.



Podľa spoločnosti Twitter budú tohtoročné prezidentské voľby v USA neobvyklé vzhľadom na veľmi vysoký počet ľudí, ktorí sa rozhodli odovzdať svoj hlas poštou pred riadnym termínom volieb 3. novembra. Overovanie pravosti korešpondenčných hlasovacích lístkov môže spôsobiť oneskorenie zverejnenia oficiálnych výsledkov.



Twitter bude preto označovať výstražnými štítkami napríklad tvíty jednotlivých prezidentských kandidátov a ich volebných štábov a podporovateľov, ktoré by predčasne alebo v rozpore s oficiálnymi údajmi ohlasovali údajné výsledky volieb.



Štítky budú napríklad uvádzať upozornenie, že "oficiálne zdroje uvádzajú iný volebný výsledok" alebo že "oficiálne zdroje v čase, keď bol tento tvít zverejnený, ešte neoznámili víťaza".



Za oficiálne zdroje - ktorých príspevky sa varovnému štítku vyhnú - Twitter považuje štátnych volebných predstaviteľov a renomované média, ktoré majú nezávislé volebné tímy. Ako príklad menuje televízie ABC News, CNN a Fox News a agentúru Associated Press (AP).



Trump v pondelok na Twitteri opätovne spochybnil dôveryhodnosť korešpondenčného hlasovania v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Prezident USA už mesiace bez akéhokoľvek dôkazu tvrdí, že hlasovanie poštou môže vytvoriť priestor pre volebné podvody.



Trump navyše vyslovil požiadavku, že výsledky volieb musia byť známe už 3. novembra, teda ešte počas volebnej noci. Takéto skoré vyhlásenie výsledkov je však veľmi nepravdepodobné najmä v prípade tesného rozdielu medzi Trumpom a jeho demokratickým súperom Joeom Bidenom. Korešpondenčné hlasy sa totiž vo viacerých štátoch USA budú sčítavať ešte aj niekoľko nasledujúcich dní.



Demokratická strana sa obáva, že Trump sa vyhlási za víťaza ešte predtým, ako budú známe oficiálne výsledky, informuje britský denník The Guardian.