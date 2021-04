Rusko pokutovalo Twitter za nezmazanie postov o akciách za Navaľného

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 2. apríla (TASR) - Súd v Moskve v piatok udelil spoločnosti Twitter tri pokuty v celkovej výške 8,9 milióna rubľov 99.336 eur) za to, že zo siete neodstránila výzvy na účasť na opozíciou zvolaných protestoch.Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej takto Moskva zvyšuje tlak na amerického technologického giganta.AFP požiadala spoločnosť Twitter o vyjadrenie, ten sa však záležitosť odmietol komentovať.Ruské úrady v januári obvinili zahraničné platformy sociálnych médií, že zasahujú do vnútorných záležitostí krajiny tým, že nezmazali výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktoré sa konali v januári a začiatkom februára vo viacerých mestách Ruska.Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v marci uviedla, že vypracuje protokoly, na ktorých základe bude žiadať pokutovanie zahraničných platforiem sociálnych médií, ako je napríklad Twitter, za to, že ani po predchádzajúcom varovaní neodstránili nevhodné posty.Roskomnadzor vo svojom vyhlásení označil výzvy na účasť na protestoch za "" alebo "".Vyrubenie pokút súdom prišlo po tom, čo Roskomnadzor začal v marci spomaľovať rýchlosť služieb Twitteru. Na vysvetlenie uviedol, že spoločnosť nesplnila požiadavky úradov na vymazanie obsahu súvisiaceho s detskou pornografiou, užívaním drog a nabádaním maloletých na spáchanie samovraždy.Twitter v tom čase deklaroval, že je "".Ruský prezident Vladimir Putin sa v januári sťažoval na rastúci vplyv veľkých technologických spoločností, ktoré podľa neho konkurujú štátnym.Pokutovanie zahraničných internetových spoločností, ako sú Twitter, Facebook a Google, za nedodržiavanie právnych predpisov je v Rusku pomerne časté, uviedla AFP. Dodala súčasne, že tieto pokuty sú v porovnaní so ziskami týchto spoločností zanedbateľné.AFP pripomenula, že od štvrtka v Rusku platí zákon, ktorý ukladá povinnosť predinštalovať do smartfónov, tabletov a počítačov ruský softvér a aplikácie, čo kritici považujú za ďalší pokus o obmedzenie slobody v online priestore.