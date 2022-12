Twitter Elona Muska rozpustil Radu pre budovanie dôvery a bezpečnosti

Washington 13. decembra (TASR) - Spoločnosť Twitter amerického podnikateľa Elona Muska rozpustila v pondelok svoju Radu pre budovanie dôvery a bezpečnosti, teda poradnú skupinu takmer 100 nezávislých občianskych, ľudskoprávnych a ďalších organizácií, ktorú Twitter vytvoril v roku 2016. Jej cieľom bolo riešiť nenávistné prejavy na sociálnej sieti a rôzne ďalšie problémy ako zneužívanie detí, samovraždy či sebapoškodzovanie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Rada mala naplánované stretnutie so zástupcami spoločnosti Twitter v pondelok neskoro večer. Twitter však radu v e-maile krátko pred stretnutím informoval, že ju rozpúšťa. Potvrdili to mnohí jej členovia, ktorí si pre obavy z odplaty želali zostať v anonymite. Agentúre AP poskytli aj snímky e-mailu od Twitteru.



V e-maile sa uvádzalo, že Twitter "prehodnocuje možnosti, ako čo najlepšie zapracovať názory zvonku" a rada "nie je na túto prácu tým najlepším orgánom".



"Naša práca robiť z Twitteru bezpečné, informujúce, poučné miesto bude rýchlejšia a agresívnejšia než kedykoľvek v minulosti, ale my budeme stále vítať vaše nápady, ako tento cieľ dosiahnuť," stálo ešte v e-maile s podpisom "Twitter".