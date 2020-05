Twitter, Facebook a Google: Trumpovo nariadenie ohrozuje slobodu

Washington 29. mája (TASR) - Americké spoločnosti Twitter, Facebook a Google sa domnievajú, že výkonné nariadenie prezidenta USA Donalda Trumpa o sociálnych sieťach ohrozuje slobodu internetu. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia CNN.



Trump podpísal vo štvrtok večer výkonné nariadenie, ktorého cieľom je zmeniť súčasný výklad zákona chrániaci sociálne siete pred právnou zodpovednosťou za obsah zverejnený na ich stránkach.



Trump toto nariadenie podpísal dva dni po tom, ako Twitter označil dva jeho príspevky za "nepodložené" faktami.



Twitter vo svojej reakcii označil Trumpov výnos za "reakcionársky a spolitizovaný prístup", ktorý ohrozuje "budúcnosť prejavov v internetovom priestore a slobody na internete". Spoločnosti Facebook a Google zdôrazňujú, že Trumpom podpísaný dokument by mohol uškodiť internetu a digitálnej ekonomike.



Predstaviteľ spoločnosti Facebook Andy Stone vo svojej reakcii na Trumpove najnovšie zásahy voči internetu pripomenul, že Facebook je platformou pre rôzne názory, ktorá dbá na ochranu slobody vyjadrovania. Zároveň však chráni komunitu svojich používateľov pred škodlivým obsahom vrátane obmedzenia práva občanov na uplatnenie svojho práva voliť.



Stone reagoval situáciu z utorka, keď spoločnosť Twitter vôbec po prvý raz označila dva Trumpove príspevky za zavádzajúce. Upozornila pritom čitateľov, že prezidentove tvrdenia o korešpondenčnom hlasovaní obsiahnuté v týchto tvítoch vyvrátili overovatelia faktov.



Trump v predmetnej dvojici príspevkov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie povedie k podvodom a zmanipulovaniu prezidentských volieb.



Twitter pod oba príspevky umiestnil odkaz "Overte si skutočnosti o korešpondenčnom hlasovaní". Ten používateľov zavedie k upozorneniu, že rozličné médiá ako CNN či The Washington Post citovali expertov, podľa ktorých sa korešpondenčné hlasovanie iba veľmi zriedka spája s volebnými podvodmi.



Stone vo svojom príspevku vysvetlil, že ak sa internetové spoločnosti v súlade s Trumpovým nariadením stanú potenciálne zodpovednými za všetko, čo na internete píšu a hovoria miliardy ľudí na celom svete, budú potrestané tie z nich, ktoré napriek všetkému aj naďalej pripúšťajú zverejňovanie kontroverzných príspevkov.



Podľa Stonea zároveň vznikne situácia, keď budú internetové platformy dotlačené k tomu, aby cenzurovali všetko, čo by mohlo byť pre niekoho urážlivé.



Predstaviteľka spoločnosti Google Riva Sciutová uviedla, že internetové platformy poskytujú priestor na vyjadrenie širokému okruhu ľudí a firiem naprieč politickým spektrom a umožnili im dostať sa novým spôsobom k svojej cieľovej skupine. Trumpom podpísané nariadenie preto podľa Sciutovej spôsobí škody ekonomike Spojených štátov a ich líderskej pozícii vo svete v oblasti slobody internetu.



Spoločnosť Twitter označila Trumpov výnos za reakcionársky a spolitizovaný prístup k jednému z kľúčových zákonov krajiny a uviedla, že popiera demokratické hodnoty a ohrozuje slobodu vyjadrovania na internete.