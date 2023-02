Twitter mal výpadky, predtým zmenil pravidlá platiacim používateľom

San Francisco 9. februára (TASR) - Tisícky používateľov sociálnej siete Twitter v noci na štvrtok nahlásili, že platforma nefunguje správne. Twitter predtým povolil platiacim používateľom uverejňovať príspevky s maximálnou dĺžkou 4000 znakov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Platforma vo vyhlásení uviedla, že niektorí používatelia môžu mať problémy s funkčnosťou. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlnila s tým, že na odstránení poruchy pracuje.



Používatelia sa sťažovali najmä na to, že nemôžu uverejňovať tvíty, pretože prekročili maximálny denný počet príspevkov. Nefungovalo ani odosielanie súkromných správ a TweetDeck na spravovanie používateľských profilov.



Podľa amerických médií Twitter po novom umožňuje uverejňovanie len 2400 tvítov denne, čo by malo znížiť jeho prevádzkovú záťaž.



AFP upozorňuje, že výpadky Twitteru sa začali v ten istý deň, ako sa spustila služba plateného overovania používateľov (symbol bielej fajočky na modrom pozadí). Platiaci používatelia môžu uverejňovať príspevky do 4000 znakov, neplatiaci maximálne 280 znakov.



Koncom minulého roka Twitter kúpil miliardár Elon Musk, ktorý časť zamestnancov prepustil a zmenil tiež viacero pravidiel fungovania sociálnej siete.



Symbol overenia mali pôvodne len skutočné účty osobností z politického, kultúrneho či športového sveta. Išlo o zhruba 423.000 overených účtov, z ktorých mnohé patrili aj novinárom z celého sveta.