Twitter natrvalo pozastavil účet exvodcu KKK Davida Duka

Washington 31. júla (TASR) - Bývalý vodca rasistickej a extrémistickej organizácie Ku-Klux-Klan (KKK) David Duke má natrvalo pozastavený účet na sociálnej sieti Twitter.



Spoločnosť Twitter to oznámila v piatok s vysvetlením, že Duke opakovane porušoval pravidlá platformy týkajúce sa jej zákazu nenávistných výrokov i správania, informovala agentúra AP.



Spoločnosť Twitter nešpecifikovala, čo presne Duke zverejnil.



Politika Twitteru v oblasti nenávistného správania zakazuje podporovať násilie alebo sa vyhrážať útokmi proti ľuďom na základe ich náboženského vyznania, rasy a etnického pôvodu, píše AP.



Twitter spresnil, že "ban" pre Duka je v súlade s nedávno aktualizovanou politikou spoločnosti zameranou na obmedzenie nenávistných prejavov na internete. Podľa nových pravidiel môže spoločnosť Twitter pozastaviť účty, ktoré sú určené na zdieľanie nenávistného obsahu alebo tiež také, čo sa snažia tento zákaz obísť.



Duke bol vodcom rasistickej a extrémistickej organizácie KKK v rokoch 1974-78.



Americký židovský výbor (AJC) krok Twitteru privítal, pričom uviedol, že "Duke používal Twitter viac ako desať rokov ako hlasná trúba antisemitských teórií o sprisahaní a popieranie holokaustu. Takáto nenávisť je neprijateľná".



Spravodajský portál The Times of Israel v piatok napísal, že Dukov posledný tvít obsahoval odkaz na rozhovor, ktorý robil s Germanom Rudolfom, odsúdeným v Nemecku za popieranie holokaustu.



Vo svojom tvíte pred tým Duke sľúbil odhaliť "systémovú rasovú lož", zatiaľ čo v inom tvrdil, že odhalil "podnecovanie násilia voči bielym ľuďom" židovskými médiami.



Liga proti hanobeniu označila Duka za "azda najznámejšieho rasistu a antisemitu". V roku 1975 prišiel s víziou rytierov KKK, čo neštátna mimovládna organizácia Právne centrum pre chudobných amerického Juhu (Southern Poverty Law Center) označuje za pokus o modernizáciu KKK. Začiatkom 90. rokov Duke sa neúspešne uchádzal o miesto v Senáte USA a kandidoval aj vo voľbách guvernéra štátu Louisiana. V roku 2002 sa priznal k daňovým podvodom a strávil rok vo väzení.



V júni tohto roku bol Dukovi zakázaný prístup na portál YouTube, napísali The Times of Israel.