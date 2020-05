Twitter po prvý raz označil Trumpove príspevky ako problematické

San Francisco 27. mája (TASR) - Sociálna sieť Twitter po prvý raz označila dva príspevky amerického prezidenta Donalda Trumpa ako zavádzajúce a upozornila čitateľov, že jeho tvrdenia o korešpondenčnom hlasovaní obsiahnuté v týchto tvítoch vyvrátili faktografickí kontrolóri.



V noci na stredu o tom informovali tlačové agentúry AP, AFP a Reuters.



Trump v predmetnej dvojici príspevkov tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie povedie k podvodom a zmanipulovaniu prezidentských volieb. Twitter pod oba príspevky umiestnil odkaz "Overte si skutočnosti o korešpondenčnom hlasovaní", ktorý používateľov zavedie k upozorneniu, že rozličné médiá ako CNN či The Washington Post citovali expertov, podľa ktorých sa korešpondenčné hlasovanie iba veľmi zriedka spája s volebnými podvodmi.



Twitter dlhodobo odoláva výzvam na cenzurovanie Trumpových príspevkov, ktoré často obsahujú invektívy a nepravdivé tvrdenia. Táto sociálna sieť, ktorá sa pre takéto situácie pokúša vymyslieť sankčné opatrenia, doteraz s Trumpovými tvítmi nerobila nič.



Twitter vo všeobecnosti zachováva neutrálny postoj k príspevkom politických lídrov s tým, že zverejnenie sporných tvítov pomáha hnať ich na zodpovednosť a podporuje diskusiu o danej problematike.



Twitter vlani vyhlásil, že zvažuje zavedenie varovných štítkov pri niektorých príspevkoch svetových lídrov so zámerom poukázať na to, že ich pravidlá nestoja nad všeobecnými zásadami používania tejto sociálnej siete.



Trump obvinil sociálnu sieť Twitter zo zasahovania do prezidentských volieb

Americký prezident Donald Trump v stredu obvinil sociálnu sieť Twitter zo "zasahovania" do nadchádzajúcich volieb novej hlavy štátu v USA po tom, ako Twitter po prvý raz označil dva jeho príspevky za "nepodložené".



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Twitter teraz zasahuje do prezidentských volieb v roku 2020 a úplne potláča slobodu prejavu, ale ja ako prezident to nedopustím," napísal Trump na predmetnej sociálnej sieti.