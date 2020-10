Twitter pred voľbami sprísni pravidlá proti šíreniu dezinformácií

Washington 10. októbra (TASR) - Sociálna sieť Twitter v piatok oznámila, že zavádza nové obmedzenia a upozornenia v snahe zabrániť šíreniu dezinformácií a zneužitiu sociálnej siete v období okolo amerických prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 3. novembra. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Všetky tvíty, v ktorých jedna zo strán predčasne ohlási volebné víťazstvo, budú označené varovným upozornením. Nikto nemôže podľa Twitteru vyhlásiť víťazstvo vo voľbách, ak to nebude oficiálne potvrdené alebo doložené dvoma nezávislými celoštátnymi médiami.



To, ktoré médiá Twitter považuje za spoľahlivé zdroje na potvrdenie volebného víťazstva, spoločnosť nespresnila. Počas volebného večera zverejňujú predbežné výsledky napríklad tlačová agentúra AP či stanice ABC News, Fox News alebo CNN. Volebný výsledok je oficiálne potvrdený spravidla až o niekoľko týždňov neskôr, keď sú zrátané všetky hlasy, približuje rakúska stanica ORF.



Twitter v rámci sprísnených opatrení tiež vymaže príspevky, ktoré vyzývajú na zasahovanie do priebehu volieb, implementácie volebných výsledkov či vyzývajú na násilie.



Od budúceho týždňa dostanú užívatelia pred možnosťou retvítovať príspevky označené za klamlivé rýchly odkaz na dôveryhodné zdroje.



Twitter bude upozorňovať aj na tvíty politických osobností či osôb z USA, ktoré majú viac ako 100.000 sledovateľov, ak obsahujú zavádzajúce informácie. Aby si užívatelia takýto obsah mohli vôbec prečítať, budú musieť odkliknúť danú varovnú správu. Takéto tvíty navyše nebude možné opakovane tvítovať ďalej.