Twitter skryl Trumpov tvít o násilnostiach v Minneapolise

Washington 29. mája (TASR) - Sociálna sieť Twitter v piatok skryla príspevok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa týkal nepokojov v meste Minneapolis. Podľa Twitteru v ňom Trump "glorifikoval násilie". Denník The Guardian situáciu komentoval slovami, že spor medzi Twitterom a prezidentom USA sa opäť stupňuje.



Trump vo svojom tvíte, zverejnenom vo štvrtok, varoval ľudí v Minneapolise, ktorí protestovali proti zabitiu Afroameričana Georgea Floyda policajtom bielej pleti, že ak dôjde k nejakým problémom, pošle tam armádu, aby zasiahla.



"Kde sa rabuje, tam sa strieľa," napísal Trump, ktorý podľa denníka zrejme citoval bývalého veliteľa polície v Miami na Floride, Waltera Headleyho, ktorý v decembri roku 1967 pohrozil násilnými represáliami počas rasových nepokojov.



O dve hodiny po zverejnení tohto tvítu k nemu Twitter pridal oznámenie, že ním boli porušené pravidlá spoločnosti o neprípustnosti glorifikácie násilia. Spoločnosť však súčasne oznámila, že "zachovanie dostupnosti tohto tvítu môže byť vo verejnom záujme", preto ho nezablokovala.



Ľudia, ktorí navštívia Trumpovu časovú os na Twitteri alebo vidia tento jeho tvít na svojom informačnom kanáli a chcú si tento najnovší tvít prečítať, musia najprv kliknúť na ikonku Zobraziť.



Ďalšie šírenie tvítu má byť tiež obmedzené algoritmami Twitteru.



Už pred dvoma dňami spoločnosť Twitter označila za zavádzajúce dva Trumpove tvíty a upozornila čitateľov, že jeho tvrdenia o korešpondenčnom hlasovaní obsiahnuté v týchto tvítoch vyvrátili faktografickí kontrolóri.



Tento postup voči Trumpovi použila spoločnosť Twitter vtedy vôbec prvýkrát a okamžite vyvolal zúrivú reakciu Trumpa i jeho pravicových sympatizantov.



Pouličné nepokoje spojené rabovaním v Minneapolise, o ktorých Trump vo svojom tvíte píše, sú reakciou na pondelňajšiu smrť Afroameričana Georgea Floyda pri policajnom zásahu. Tento incident vyvolal vlnu protestov v mnohých mestách štátu Minnesota a vyhrotil už aj tak napäté vzťahy miestnych s políciou.



Twitter dlhodobo odoláva výzvam na cenzurovanie Trumpových príspevkov, ktoré často obsahujú invektívy a nepravdivé tvrdenia, a aj vo všeobecnosti zachováva neutrálny postoj k príspevkom politických lídrov - s tým, že zverejnenie sporných tvítov pomáha hnať ich na zodpovednosť a podporuje diskusiu o danej problematike.



Vlani Twitter vyhlásil, že zvažuje zavedenie varovných štítkov pri niektorých príspevkoch svetových lídrov so zámerom poukázať na to, že ich pravidlá nestoja nad všeobecnými zásadami používania tejto sociálnej siete.