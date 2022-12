Twitter suspendoval účet spevákovi Kanyemu Westovi za podnecovanie

Los Angeles 2. decembra (TASR) - Sociálna sieť Twitter suspendovala v piatok účet amerického rapera a speváka Kanyeho Westa, oznámil nový majiteľ Twitteru Elon Musk. Deje sa tak po tom, čo spevák na tejto sociálnej sieti zverejnil obrázok zobrazujúci svastiku vo vnútri Dávidovej hviezdy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Len objasňujem, že jeho účet je pozastavený z dôvodu podnecovania k násiliu, nie pre moju nelichotivú fotku," uviedol Musk v reakcii na pozastavenie Westovho účtu. Raper totiž zdieľal aj obrázok Muska hore bez s popisom: "Navždy si to pamätajme ako môj posledný tvít".



Musk, ktorý sa nedávno označil za "absolutistu slobody prejavu", už viackrát vyjadril presvedčenie, že na Twitteri by mal byť povolený všetok obsah v medziach zákona. Po dokončení kúpy tejto sociálnej siete koncom októbra tohto roku avizoval viaceré zmeny v jej fungovaní. Okrem iného začal s hromadným prepúšťaním, v rámci ktorého prišla o prácu viac než polovica zamestnancov spoločnosti – vrátane tých, ktorí mali na starosti sledovanie dodržiavania pravidiel upravujúcich zverejňovanie obsahu.



West, ktorý si legálne zmenil meno na Ye, minulý týždeň vyhlásil, že má v roku 2024 v úmysle kandidovať za prezidenta USA, a to aj napriek tomu, že v uplynulom čase čelil viacerým škandálom pre svoje správanie a výroky vrátane antisemitských komentárov.



Spevák sa vo štvrtok objavil v relácii na webovej stránke InfoWars, ktorú vlastní krajne pravicový šíriteľ konšpiračných teórií Alex Jones. West vo zverejnenom rozhovore niekoľkokrát povedal, že "má rád Hitlera".



Hudobník nedávno vyvolal vlnu kritiky, pretože na parížsky týždeň módy si obliekol tričko s nápisom White Lives Matter (Na životoch bielych záleží). Tento slogan v USA používajú stúpenci nadradenosti bielej rasy. West tiež vyhlásil, že jeho kritici sú platení tajnou skupinou Židov, čo je bežnou súčasťou antisemitských konšpirácií. Pre poburujúce komentáre s ním prerušili spoluprácu módne spoločnosti Gap, Adidas a Balenciaga.