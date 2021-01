Twitter zablokoval 70.000 účtov šíriacich protrumpovskú teóriu QAnon

San Francisco/Washington 12. januára (TASR) - Sociálna sieť Twitter v pondelok oznámila, že po útoku podporovateľov prezidenta Donalda Trumpa na sídlo amerického Kongresu zablokovala "vyše 70.000 účtov" spájaných s konšpiračnou teóriou QAnon. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Sociálna sieť začala svoje čistky v piatok 8. januára, krátko po tom, čo natrvalo zablokovala Trumpov účet, pretože podnecoval k násiliu.



"Vzhľadom na násilné udalosti v hlavnom meste Washington a zvýšené riziko spôsobenia ujmy sme od piatka popoludnia začali blokovať tisíce účtov, ktoré zdieľali a propagovali predovšetkým škodlivý obsah QAnonu," uviedol Twitter na blogu.



"Výsledkom našej snahy je zablokovanie vyše 70.000 účtov. V mnohých prípadoch sme zistili, že jeden človek riadil množstvo účtov," dodal Twitter.



Krajne pravicová konšpiračná teória QAnon tvrdí, že Trump vedie tajnú vojnu proti celosvetovému liberálnemu kultu pedofilov uctievajúcich satana.



Väčšina hlavných sociálnych sietí podniká podobné kroky po tom, čo Trumpovi podporovatelia vrátane vyznávačov QAnonu vtrhli v stredu 6. januára do sídla Kongresu vo Washingtone, aby zabránili zákonodarcom vo formálnom potvrdení Joea Bidena ako víťaza novembrových prezidentských volieb. Kongresmani sa museli počas vpádu davu skrývať. Výsledkom bolo päť mŕtvych a škody na majetku. Útok šokoval Američanov a poškvrnil povesť Spojených štátov vo svete.



Trump totiž odmieta prijať výsledky volieb a šíri nepodložené teórie, že voľby boli zmanipulované.



Účet zablokoval Trumpovi aj Facebook. Obe platformy to vysvetlili rizikom násilia v budúcnosti, obzvlášť pred Bidenovou inauguráciou, ktorá sa bude konať 20. januára.



Za svoje správanie počas útoku Trumpových podporovateľov na Kongres boli mimo služby postavení dvaja príslušníci polície Kapitolu, sídla Kongresu. Jeden policajt si robil selfie so vzbúrencami, druhý si nasadil šiltovku s nápisom Urobme Ameriku opäť veľkou a usmerňoval dav ľudí.



Vyšetruje sa aj správanie ďalších desať až 15 policajtov, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na kongresmana Tima Ryana.



Medzitým v pondelok prepustili na kauciu z väzby Adama Johnsona (36), muža z Floridy, ktorý sa tiež zúčastnil na výtržnostiach v Kongrese a ukradol rečnícky pult predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej.



Johnson bude musieť nosiť monitorovací náramok.



Muža zachytili počas násilností v Kapitole kamery, ako nesie pult odcudzený z kancelárie Pelosiovej. Neskôr sa pult našiel v chodbe Kapitolu. Muža identifikovali ľudia, ktorí ho spoznali na fotografiách šíriacich sa na sociálnych sieťach.