Twitter zrušil účet známemu britskému raperovi

Londýn 29. júla (TASR) - Sociálna sieť Twitter zrušila v stredu účet známemu britskému raperovi Wileymu. Dôvodom sú antisemitské komentáre, ktoré tam v ostatnom čase zverejňoval. Twitter sa zároveň ospravedlnil za to, že na situáciu reagoval pomaly, informovala agentúra AFP.



Britská polícia taktiež oznámila, že hanlivé výroky rapera vystupujúceho pod umeleckým menom Wiley vyšetrí.



Twitter uviedol, že účet rapera "natrvalo" zrušil pre "pre opakované porušenie pravidiel ohľadom nenávistných komentárov a správania".



Spoločnosť však k takémuto rozhodnutiu pristúpila až po 48-hodinovom bojkote, ktoré voči jej platforme spustilo v pondelok viacero britských politikov a celebrít. Reagovali tým na skutočnosť, že niektoré z hanlivých príspevkov rapera Twitter dlho nezmazal - viditeľné boli dokonca až 12 hodín po zverejnení.



Britský premiér Boris Johnson sa do bojkotu nezapojil, keďže musel informovať o "dôležitých správach týkajúcich sa verejného zdravia," uviedla jeho kancelária.



"Zároveň sme sa však jasne vyjadrili, že reakcia Twitteru na antisemitické komentáre nebola dostatočne dobrá a v budúcnosti musí byť oveľa lepšia," povedal premiérov hovorca James Slack.



Twitter spolu so sociálnou sieťou Instagram hudobníkovi zakázali ešte v piatok, po tom, ako zmienené príspevky zdieľal, na sedem dní prístup do jeho konta. Po kritike osobností verejného života s Wileymu zrušila zmluvu aj jeho nahrávacia spoločnosť.



V statusoch Wiley nazýva židov okrem iného napríklad aj "zbabelcami" a "hadmi".