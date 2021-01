Twitterové konto ruskej vakcíny bolo istý čas zablokované

Moskva 14. januára (TASR) - Prístup k účtu ruskej vakcíny Sputnik V na sociálnej sieti Twitter bol vo štvrtok na istý čas zablokovaný. Agentúra Interfax vo štvrtok večer uviedla, že dané konto je opäť funkčné.



O obmedzení prístupu na konto @sputnikvaccine informoval vo štvrtok Ruský fond priamych investícií (RDIF). "Prostredníctvom Twitteru sme zdieľali všetky informácie a boli sme otvorení a transparentní vo veci fungovania vakcíny," uviedol RDIF.



K tejto situácii sa podľa Interfaxu na sociálnej sieti Facebook vyjadrila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá vyjadrila nádej v skoré odblokovanie konta ruskej vakcíny. V opačnom prípade "sa toto obdobie zapíše do dejín USA pod názvom Propaganda v službách diktatúry liberalizmu".



Rusko zaregistrovalo svoju vakcínu Sputnik V - pomenovanú po družici zo sovietskej éry - v auguste roku 2020. O niekoľko mesiacov tak predbehlo západných konkurentov. Vakcínu však zaregistrovalo bez toho, aby prešla náročnými klinickými testami, čo vyvoláva obavy niektorých odborníkov.



Prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že ruská vakcína je najlepšia na svete, a poveril úradníkov príslušných rezortov, aby od budúceho týždňa v Rusku spustili hromadné očkovanie proti koronavírusu SARS-CoV-2.



Interfax dodal, že podobné problémy ako @sputnikvaccine postihli predtým aj kontá ruského Výskumného ústavu chrípky a tiež portál Mediazona.Belarus.



Šéfredaktor Mediazony Sergej Smirnov podľa Interfaxu vysvetlil, že po oznámení o obmedzení prístupu na Twitter sa táto spoločnosť na redakciu obrátila s požiadavkou využívať test CAPTCHA. "Twitter to vysvetlil ďalšími obavami o bezpečnosť. To je všetko," napísal Smirnov na svojom kanáli v sieti Telegram.