Tychyj: Debata o vyslaní jednotiek na Ukrajinu je v ranom štádiu

Kyjev 23. januára (TASR) - Rokovania kyjevského vedenia so spojencami o možnom vyslaní zahraničných vojenských jednotiek na Ukrajinu, ktoré by slúžili ako bezpečnostná záruka, sú len v počiatočnom štádiu a nie sú zamerané na konkrétne počty vojakov, uviedlo vo štvrtok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra Reuters citovaná TASR.



Ukrajina sa snaží získať bezpečnostné záruky od svojich spojencov ako súčasť prípadnej mierovej dohody na ukončenie vojny, ktorú Rusko voči nej rozpútalo pred takmer tromi rokmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že kontingent mierotvorcov by mal zahŕňať najmenej 200.000 príslušníkov európskych armád.



V neskoršom rozhovore pre agentúru Bloomberg Zelenskyj spresnil, že tento počet bude závisieť od početnosti ukrajinskej armády, ktorú Kyjev - v rámci dohody s Ruskom - nechce zredukovať. Ukrajinské ozbrojené sily majú v súčasnosti približne 800.000 príslušníkov.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj vo štvrtok v Kyjeve potvrdil, že prebieha diskusia o vojenských kontingentoch "cudzích mocností, cudzích štátov ktoré môžu byť potenciálne nasadené na Ukrajine". Podľa Tychého je táto diskusia "vo veľmi ranom štádiu".



Doplnil tiež, že nateraz je príliš skoro hovoriť o presných počtoch vojakov, a pripomenul, že kontingent zahraničných jednotiek by mal byť len jednou zo širších bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.



"Myslíme si, že trvalé a spoľahlivé bezpečnostné záruky pre Ukrajinu musia zahŕňať Európu aj Spojené štáty. Takto môžeme zabezpečiť, aby bol tento mier udržateľný a trvalý," informoval Tychyj.



Rusko vo štvrtok odmietlo myšlienku, aby v prípade prímeria vyslali členské štáty NATO na Ukrajinu mierové jednotky. Moskva upozornila, že takýto krok by "mohol spôsobiť nekontrolovateľnú eskaláciu".



Rusko aj Ukrajina sa pred tohtotýždňovým návratom amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu snažili vylepšiť svoje pozície na bojovom i diplomatickom poli. Rusko tvrdí, že je otvorené dialógu s Trumpom, ktorý povedal, že má v úmysle ukončiť vojnu na Ukrajine veľmi rýchlo.



Zelenskyj, ktorý sa usiluje o stretnutie s Trumpom, v utorok pre Bloomberg pripustil aj svoje priame rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dodal, že takéto stretnutie je možné, len "ak Ukrajina dostane šancu ukončiť túto vojnu spravodlivým mierom pre Ukrajinu, pre Ukrajincov".



"Chápem, že bez Ruska nie je možné diplomaticky ukončiť túto vojnu," vyhlásil Zelenskyj.