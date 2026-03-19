Tychyj: Rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom sú pozastavené
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň povedal, že Kyjev je pripravený na nové kolo rozhovorov o ukončení vojny.
Kyjev 18. marca (TASR) — Trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom boli pozastavené z dôvodu aktuálnej situácie na Blízkom východe, vyjednávacie tímy však naďalej denne komunikujú. Na stredajšom brífingu to povedal hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, informovala agentúra Interfax-Ukrajina.
Tychyj pripomenul, že tieto rokovania už boli niekoľkokrát odložené a stalo sa tak aj teraz.
„Neboli ani zrušené, ani ukončené, iba odložené. Netreba za tým hľadať nič iné. Pozornosť USA sa v súčasnosti sústreďuje výlučne na Blízky východ,“ povedal Tychyj.
Ďalej uviedol, že kontakty na pracovnej úrovni skutočne prebiehajú, ale na to, aby sa proces posunul vpred, sú „potrebné stretnutia – najlepšie stretnutie medzi lídrami“. Rusko však podľa neho neprejavuje žiadnu ochotu zapojiť sa do diplomatického procesu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň povedal, že Kyjev je pripravený na nové kolo rozhovorov o ukončení vojny, ale čas a miesto ich konania ešte neboli dohodnuté pre rozdielne postoje USA a Ruska. Zelenskyj tiež trvá na potrebe stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Doteraz sa uskutočnili tri kolá trojstranných mierových rokovaní za priamej účasti delegácií Ukrajiny, Ruska a USA – dve v Abú Zabí (23. – 24. januára a 4. – 5. februára) a jedno v Ženeve (17. – 18. februára). Ďalšie kolo bolo pôvodne plánované na 5. - 9. marca opäť v Abú Zabí, odložili ho však pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.
