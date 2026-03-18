Tychyj: Ukrajina nemá informácie o misii na úseku poškodeného ropovodu
Autor TASR
Kyjev 18. marca (TASR) - Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o misii EÚ s poverením oboznámiť sa s mierou poškodenia ropovodu Družba na jeho ukrajinskom úseku. Na brífingu v Kyjeve to v stredu uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, píše TASR podľa webu RBK-Ukrajina. Hovorca podľa vlastných slov nevie, odkiaľ pochádzajú dátumy konania a podrobnosti spomínanej misie.
Tychyj súčasne pripomenul, že povolenie prístupu k strategickým zariadeniam na Ukrajine alebo jeho odopretie je v čase stanného práva v kompetencii Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).
Doplnil, že Európska komisia sa predtým informovala u Ukrajiny na približný časový harmonogram opravy ropovodu poškodeného údajne počas ruských útokov.
V súčasnosti nie sú k dispozícii presné dátumy opráv, uviedol hovorca. S Európskou komisiou, partnermi a zástupcami EÚ je podľa Tychého udržiavaný neustály kontakt ohľadom technického stavu zariadenia.
Podľa Ukrajiny sa v médiách v utorok objavila informácia, že 18. marca si ropovod Družba obzrú nezávislí experti z európskych krajín a skontrolujú úsek poškodený Ruskom. Medzi expertmi nemali byť zástupcovia Maďarska a Slovenska. Logisticky túto misiu údajne zabezpečuje oficiálne zastúpenie EÚ na Ukrajine.
Zástupcovia Európskej komisie (EK) poznamenali, že experti navštívia Družbu pred stretnutím európskych lídrov 19. marca, na ktorom sa bude rokovať aj o odblokovaní úveru pre Ukrajinu.
Konflikt medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostril po ultimáte maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odblokovanie financií EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu.
Európska komisia v reakcii na to oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku ropovodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v liste lídrom EK Ursule von der Leyenovej a Antóniovi Costovi potvrdil, že Ukrajina súhlasila s ponukou EÚ na finančnú a technickú podporu opravy ropovodu Družba.
