Týždeň pred štartom Crew Dragon odstúpil šéf programu letov NASA

Washington 20. mája (TASR) - Administrátor amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pre pilotovaný prieskum odstúpil z funkcie. Stalo sa tak týždeň pred štartom kozmickej lode Crew Dragon na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) naplánovaným na 27. mája, ktorý má byť prvým z amerického územia od roku 2011.



Informoval o tom v utorok spravodajský portál Politico, ktorý sa odvolal na list zamestnancom, v ktorom im Doug Loverro oznamuje svoju demisiu.



Loverro v ňom uvádza, že odchádza z funkcie "s ťažkým srdcom" a pre chybu, ktorú urobil počas svojho funkčného obdobia. Z jeho slov vyplýva, že táto chyba sa týkala "rizík", ktoré prijal, aby NASA stihla rok 2024 ako konečný termín pre vyslanie ľudskej posádky na Mesiac.



Loverro pre Politico odmietol uviesť príčinu svojho odchodu z NASA, ale vyhlásil, že nesúvisí s nadchádzajúcim štartom Crew Dragon či nezhodami s vrcholovým manažmentom NASA.



Podľa agentúry Reuters až do nájdenia trvalej náhrady za Loverra bude na uvoľnenej pozícii pôsobiť bývalý astronaut Ken Bowersox.



Hovorkyňa NASA nechcela situáciu okolo Loverrovho odchodu komentovať.



Loverro sa postu v NASA ujal v októbri roku 2019, aby pomohol NASA uskutočniť plán spočívajúci v obnovení letov amerických astronautov na Mesiac do roku 2024, čo je súčasť harmonogramu stanoveného vládou prezidenta USA Donalda Trumpa v roku 2019.



USA vysielali astronautov na Mesiac ako doteraz jediná krajina v rámci programu Apollo v rokoch 1969-72. Posledný let Apolla 17 sa uskutočnil 7. decembra 1972. Posádku tvorili Ronald Evans, Eugene Cernan a Harrison Schmitt.