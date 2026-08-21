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TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Nález obrazov a veľká socha v Poľsku
Talianskej polícii sa po niekoľkých mesiacoch podarilo nájsť tri obrazy Pierra-Augusta Renoira, Paula Cézanna a Henriho Matissa, ktoré boli ukradnuté z talianskeho múzea.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
PRAHA - Česko sa bude uchádzať o cenu Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom „Keby sa holuby premenili na zlato“ od režisérky Pepy Lubojackej. Dokument mal svetovú premiéru vo februári 2026 na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, kde získal ocenenie za najlepší dokumentárny film aj nezávislé ocenenie Caligari. Umelkyňa v snímke spája denníkové zábery, štylizované spomienky, oživené fotografie aj grafické koláže.
RÍM - Talianskej polícii sa po niekoľkých mesiacoch podarilo nájsť tri obrazy Pierra-Augusta Renoira, Paula Cézanna a Henriho Matissa, ktoré boli ukradnuté z talianskeho múzea. Úrady bezprostredne neuviedli, kto je za krádež zodpovedný, ani to, kde sa páchatelia nachádzajú. Išlo o obraz „Ryby“ od Renoira, ktorý namaľoval okolo roku 1917, ďalej „Zátišie s čerešňami“ od Cézanna z roku 1890 a obraz „Odaliska na terase“, ktorý vytvoril Matisse v roku 1922: Celková odhadovaná cena diel je deväť miliónov eur.
RÍM - Neznámi páchatelia sa vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii a odcudzili viacero exponátov vrátane diel renesančného maliara Antonella da Messinu. Zlodeji odcudzili tri z piatich panelov Polyptychu svätého Gregora (San Gregorio Polyptych), ako aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci Pannu Máriu a Ježiša. Tento obraz bol uložený v zabezpečenej vitríne, z ktorej ho zlodeji vybrali.
RÍM - Koloseum v talianskom Ríme počas tohtoročného leta predĺžilo otváracie hodiny do neskorého večera, aby návštevníci mohli slávny amfiteáter navštíviť počas príjemnejších teplôt po západe slnka. Nočné prehliadky, ktoré sa konajú až do 23.00 h, ponúkajú návštevníkom možnosť prehliadnuť si arénu aj podzemné priestory, kde boli v minulosti držané zvieratá a gladiátori. Koloseum ponúkalo nočné prehliadky dvakrát týždenne, počas tohto leta ich počet zdvojnásobilo.
VARŠAVA - V poľskej obci Konotopie slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Samotná socha meria 40,6 metra a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Monument dal postaviť súkromný investor, poľský podnikateľ Roman Karkosik, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí v krajine. Náklady na výstavbu sa odhadujú na približne 23 miliónov eur.
WASHINGTON - Americká herečka Hayden Panettierová, známa zo seriálov Hrdinovia či Nashville, zomrela vo veku 36 rokov. Panettiereová začínala ako detská hviezda a mala za sebou dlhú kariéru v televízii i vo filme. Preslávila sa najmä vďaka úlohám Claire Bennetovej v úspešnom seriáli Hrdinovia a tiež ako Juliette Barnesová v muzikálovej dráme Nashville. Zároveň si zahrala vo filmoch ako Sezóna Titanov, Život s Helen, Denník ľadovej princeznej či Vreskot 4.
LOS ANGELES - Päťnásobná držiteľka hudobných cien Grammy Angélique Kidjo sa stala prvou černošskou umelkyňou z Afriky, ktorej odhalili hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Narodila sa v Benine a počas viac ako 40-ročnej kariéry vydala 18 albumov. Časopis Time ju svojho času zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Speváčka, autorka piesní, herečka a choreografka žila vo Francúzsku a neskôr v USA. Je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej africkej hudby.
PARÍŽ - Irán väzní dvoch grafických dizajnérov, ktorí sa stretli s dvoma francúzskymi diplomatmi, aby s nimi diskutovali o projekte v oblasti kultúry. Grafický dizajnér Aria Kasáí a jeho kolegyňa Elaheh „Elly“ Naghiluová boli zadržaní po stretnutí s osobami z francúzskeho veľvyslanectva v Teheráne 19. júla. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že dvaja predstavitelia francúzskeho veľvyslanectva boli počas incidentu v Teheráne vystavení „mimoriadne závažnému aktu zastrašovania“.
RICHMOND - Vo veku 77 rokov zomrel bubeník Frank Beard z americkej hudobnej formácie ZZ Top. Do kapely založenej v roku 1969 spevákom a gitaristom Billym Gibbonsom prišiel krátko po vydaní jej prvého singla a neskôr spolu s novým basgitaristom Dustym Hillom pôsobili v rovnakej zostave viac ako päť desaťročí. Texaské zoskupenie vydalo 15 radových štúdiových albumov a celkovo predalo vyše 50 miliónov kusov svojich nahrávok, prevažne žánru nazývaného južanský rock. Beard bol napriek svojmu priezvisku (brada) paradoxne jediný, ktorý mal len fúzy a neskôr malú briadku, pričom ostatní dvaja členovia nosili dlhé brady, pre ZZ Top charakteristické.
PARÍŽ - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala na okamžité prepustenie dvoch francúzskych filmárov zadržaných koncom júla v Togu. Gaëla Mocaëra a Sébastiana Pereza Pezzaniho zadržali 27. júla na severe Toga, kde pre spoločnosť France Télévisions nakrúcali dokumentárny seriál. Spolu s nimi zadržali aj ich togského spolupracovníka Freda Vedomeya. Trojica bola pôvodne v domácom väzení, no 17. augusta ju vzali do väzby a obvinili z „uvádzania nepravdivých údajov“. Momentálne ich zadržiavajú v zariadení neďaleko hlavného mesta Lomé.
MADRID - Historický komplex Alhambra v španielskej Granade opäť otvorili pre verejnosť. Pamiatku z preventívnych dôvodov evakuovali po sérii zemetrasení v priľahlej oblasti. Prvé kontroly neodhalili významné poškodenie historických stavieb ani riziko ich zrútenia. Komplex Alhambra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky islamskej architektúry v Európe, utrpel iba lokálne poškodenia, napríklad na cimburí, omietkach či štukových prvkoch.
BUDAPEŠŤ - Obnovená maďarská verejnoprávna spravodajská televízna stanica M1 spustila vysielanie. Spravodajstvo na stanici M1 aj na rozhlasovej stanici Kossuth Rádió bolo prerušené od 7. júla. Spravodajská relácia Híradó na stanici M1 sa predstavila v obnovenom dizajne a prvá správa sa týkala inaugurácie prezidenta Andrása Baku. Okrem členov vlády sa v príspevku objavil aj Gábor Horn, predseda správnej rady Nadácie Republikon.
PRAHA - Česko sa bude uchádzať o cenu Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom „Keby sa holuby premenili na zlato“ od režisérky Pepy Lubojackej. Dokument mal svetovú premiéru vo februári 2026 na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, kde získal ocenenie za najlepší dokumentárny film aj nezávislé ocenenie Caligari. Umelkyňa v snímke spája denníkové zábery, štylizované spomienky, oživené fotografie aj grafické koláže.
RÍM - Talianskej polícii sa po niekoľkých mesiacoch podarilo nájsť tri obrazy Pierra-Augusta Renoira, Paula Cézanna a Henriho Matissa, ktoré boli ukradnuté z talianskeho múzea. Úrady bezprostredne neuviedli, kto je za krádež zodpovedný, ani to, kde sa páchatelia nachádzajú. Išlo o obraz „Ryby“ od Renoira, ktorý namaľoval okolo roku 1917, ďalej „Zátišie s čerešňami“ od Cézanna z roku 1890 a obraz „Odaliska na terase“, ktorý vytvoril Matisse v roku 1922: Celková odhadovaná cena diel je deväť miliónov eur.
RÍM - Neznámi páchatelia sa vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii a odcudzili viacero exponátov vrátane diel renesančného maliara Antonella da Messinu. Zlodeji odcudzili tri z piatich panelov Polyptychu svätého Gregora (San Gregorio Polyptych), ako aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci Pannu Máriu a Ježiša. Tento obraz bol uložený v zabezpečenej vitríne, z ktorej ho zlodeji vybrali.
RÍM - Koloseum v talianskom Ríme počas tohtoročného leta predĺžilo otváracie hodiny do neskorého večera, aby návštevníci mohli slávny amfiteáter navštíviť počas príjemnejších teplôt po západe slnka. Nočné prehliadky, ktoré sa konajú až do 23.00 h, ponúkajú návštevníkom možnosť prehliadnuť si arénu aj podzemné priestory, kde boli v minulosti držané zvieratá a gladiátori. Koloseum ponúkalo nočné prehliadky dvakrát týždenne, počas tohto leta ich počet zdvojnásobilo.
VARŠAVA - V poľskej obci Konotopie slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Samotná socha meria 40,6 metra a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Monument dal postaviť súkromný investor, poľský podnikateľ Roman Karkosik, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí v krajine. Náklady na výstavbu sa odhadujú na približne 23 miliónov eur.
WASHINGTON - Americká herečka Hayden Panettierová, známa zo seriálov Hrdinovia či Nashville, zomrela vo veku 36 rokov. Panettiereová začínala ako detská hviezda a mala za sebou dlhú kariéru v televízii i vo filme. Preslávila sa najmä vďaka úlohám Claire Bennetovej v úspešnom seriáli Hrdinovia a tiež ako Juliette Barnesová v muzikálovej dráme Nashville. Zároveň si zahrala vo filmoch ako Sezóna Titanov, Život s Helen, Denník ľadovej princeznej či Vreskot 4.
LOS ANGELES - Päťnásobná držiteľka hudobných cien Grammy Angélique Kidjo sa stala prvou černošskou umelkyňou z Afriky, ktorej odhalili hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Narodila sa v Benine a počas viac ako 40-ročnej kariéry vydala 18 albumov. Časopis Time ju svojho času zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Speváčka, autorka piesní, herečka a choreografka žila vo Francúzsku a neskôr v USA. Je považovaná za jednu z najvýraznejších osobností súčasnej africkej hudby.
PARÍŽ - Irán väzní dvoch grafických dizajnérov, ktorí sa stretli s dvoma francúzskymi diplomatmi, aby s nimi diskutovali o projekte v oblasti kultúry. Grafický dizajnér Aria Kasáí a jeho kolegyňa Elaheh „Elly“ Naghiluová boli zadržaní po stretnutí s osobami z francúzskeho veľvyslanectva v Teheráne 19. júla. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že dvaja predstavitelia francúzskeho veľvyslanectva boli počas incidentu v Teheráne vystavení „mimoriadne závažnému aktu zastrašovania“.
RICHMOND - Vo veku 77 rokov zomrel bubeník Frank Beard z americkej hudobnej formácie ZZ Top. Do kapely založenej v roku 1969 spevákom a gitaristom Billym Gibbonsom prišiel krátko po vydaní jej prvého singla a neskôr spolu s novým basgitaristom Dustym Hillom pôsobili v rovnakej zostave viac ako päť desaťročí. Texaské zoskupenie vydalo 15 radových štúdiových albumov a celkovo predalo vyše 50 miliónov kusov svojich nahrávok, prevažne žánru nazývaného južanský rock. Beard bol napriek svojmu priezvisku (brada) paradoxne jediný, ktorý mal len fúzy a neskôr malú briadku, pričom ostatní dvaja členovia nosili dlhé brady, pre ZZ Top charakteristické.
PARÍŽ - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala na okamžité prepustenie dvoch francúzskych filmárov zadržaných koncom júla v Togu. Gaëla Mocaëra a Sébastiana Pereza Pezzaniho zadržali 27. júla na severe Toga, kde pre spoločnosť France Télévisions nakrúcali dokumentárny seriál. Spolu s nimi zadržali aj ich togského spolupracovníka Freda Vedomeya. Trojica bola pôvodne v domácom väzení, no 17. augusta ju vzali do väzby a obvinili z „uvádzania nepravdivých údajov“. Momentálne ich zadržiavajú v zariadení neďaleko hlavného mesta Lomé.
MADRID - Historický komplex Alhambra v španielskej Granade opäť otvorili pre verejnosť. Pamiatku z preventívnych dôvodov evakuovali po sérii zemetrasení v priľahlej oblasti. Prvé kontroly neodhalili významné poškodenie historických stavieb ani riziko ich zrútenia. Komplex Alhambra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky islamskej architektúry v Európe, utrpel iba lokálne poškodenia, napríklad na cimburí, omietkach či štukových prvkoch.
BUDAPEŠŤ - Obnovená maďarská verejnoprávna spravodajská televízna stanica M1 spustila vysielanie. Spravodajstvo na stanici M1 aj na rozhlasovej stanici Kossuth Rádió bolo prerušené od 7. júla. Spravodajská relácia Híradó na stanici M1 sa predstavila v obnovenom dizajne a prvá správa sa týkala inaugurácie prezidenta Andrása Baku. Okrem členov vlády sa v príspevku objavil aj Gábor Horn, predseda správnej rady Nadácie Republikon.