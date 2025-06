TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Novinky od Garbage i Banksyho, viaceré úmrtia

Bratislava 6. júna (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Umelecký svet prišiel o skladateľa Alfa Clausena, vďaka ktorému mal seriál Simpsonovci takmer 30 rokov svoju charakteristickú hudbu. Smutné správy sa týkajú aj francúzskej speváčky Nicole Croisilleovej či americkej herečky Loretty Switovej, ktorá účinkovala v seriáli M.A.S.H. Fanúšikov skupiny A-ha zarmútila správa o Parkinsonovej chorobe jej speváka Mortena Harketa. Z oblasti hudby však prišli aj radostné správy. Skupina Garbage prišla s novým albumom, vo Francúzsku sa objavilo nové dielo záhadného Banksyho. Udelili tiež prestížne ocenenie Prix Voltaire za boj za slobodu slova.



Vo veku 84 rokov zomrel americký skladateľ Alf Clausen, ktorého hudba 27 rokov tvorila základný sprievod k televíznemu animovanému seriálu Simpsonovci. Dvojnásobný držiteľ ceny Emmy skonal po približne desaťročnom boji s Parkinsonovou chorobou. Zatiaľ čo ústrednú pieseň seriálu skomponoval Danny Elfman, Clausen sa k tímu seriálu pridal v roku 1990 a až do roku 2017 zabezpečoval v podstate všetku jeho hudbu.



Vo veku 82 rokov zomrel James Lowe, spevák americkej skupiny The Electric Prunes, ktorá sa v 60. rokoch preslávila hraním psychedelického rocku. Skupina vznikla v roku 1965 v Los Angeles. Jej druhý singel I Had Too Much to Dream (Last Night) z roku 1966 sa v rebríčkoch v USA dostal na 11. miesto a stal sa z neho najväčší hit formácie. Pieseň ovplyvnila celé generácie hudobníkov.



Vo veku 88 rokov zomrela francúzska speváčka a herečka Nicole Croisilleová. Preslávila sa najmä soundtrackom k filmu Muž a žena (1966) režiséra Clauda Leloucha. V 70. rokoch bola vo Francúzsku obľúbená aj vďaka ďalším hitom ako Téléphone-moi, Parlez-moi de lui alebo Une femme avec toi. Účinkovala vo vyše 20 filmoch a niekoľkých televíznych seriáloch.



Vo veku 87 rokov zomrela americká herečka Loretta Switová, ktorú okrem iného preslávila rola ráznej zdravotnej sestry, majorky Margaret Houlihanovej, v seriáli M.A.S.H. z prostredia mobilnej vojenskej nemocnice v čase vojny v Kórei. Za stvárnenie tejto vojenskej zdravotnej sestry získala Switová dve ceny Emmy. Objavila sa v 240 z 251 epizód seriálu, ktorý mal 11 sérií.



Americká skupina Garbage vydala v predposledný májový deň svoj ôsmy štúdiový album, ktorý dostal názov Let All That We Imagine Be the Light (Nech je všetko, čo si predstavujeme, svetlom). Album obsahuje desať pôvodných piesní a vyšiel na značke BMG. Album vznikal v rokoch 2022-2024, keď sa vo svete odvíjali viaceré vojnové konflikty, politické zmeny a spoločenské problémy, čo sa odzrkadľuje aj na textovej zložke.



Spevák nórskej skupiny A-ha Morten Harket oznámil, že mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Formácia to uviedla na svojej oficiálnej webovej stránke. Harket (65) vo vlastnom príspevku uviedol, že svoje degeneratívne ochorenie si najskôr držal v „prísnom súkromí“, ale teraz sa rozhodol o ňom povedať fanúšikom. Dodal, že jeho príznaky sa „zmiernili“ vďaka liečbe na klinike Mayo v USA.



Americká popová speváčka Taylor Swiftová, ktorá sa od roku 2019 zmietala v právnom spore s vedením nahrávacích spoločností o vlastníctvo svojej tvorby, odkúpila späť práva na celý vlastný hudobný katalóg. „Všetka hudba, ktorú som kedy vytvorila, teraz patrí mne,“ napísala 35-ročná speváčka na svojej webovej stránke po rokoch sporov o jej prvých šesť štúdiových albumov, z ktorých viaceré nahrala nanovo, aby vytvorila verzie, ktoré sama vlastní.



Obľúbená mexická hudobná skupina dostala pokutu v prepočte viac ako 36.000 dolárov za hranie piesní oslavujúcich drogové kartely. Na vystúpení formácie Los Tucanes de Tijuana bola podľa predstaviteľa mesta Pedra Olivu takmer tretina jej piesní „narcocorridos“, ktoré glorifikujú pašerákov drog. „Piesne oslavovali zločin alebo odkazovali na páchateľov nezákonných činov,“ povedal.



Anonymný street-artový umelec Banksy vytvoril svoju najnovšiu nástennú maľbu na ulici vo francúzskom meste Marseille. Ide o čiernobiely obraz majáka s nápisom „Chcem byť tým, čo si vo mne videl“. Na chodník namaľoval tiež falošný tieň z neďalekého stĺpika, čo vytvára ilúziu, že samotný maják je siluetou tohto všedného pouličného vybavenia.



Jeden z popredných rakúskych denníkov ukončil spoluprácu so svojou hollywoodskou reportérkou po tom, ako sa priznala, že prepracovala staršie výroky amerického herca a režiséra Clinta Eastwooda a prezentovala ich ako exkluzívny rozhovor. Denník Kurier s ústredím vo Viedni minulý týždeň uverejnil „rozhovor“ s Eastwoodom a počas víkendu ho prevzal celý svet, keďže oscarový filmár v ňom otvorene kritizuje „éru remakov a franšíz“ v Hollywoode.



Laureátmi ceny Prix Voltaire udeľovanej vydavateľom bojujúcim za slobodu prejavu sa stali dvaja Bielorusi, ktorí ušli pred represiami vo svojej krajine a pôsobia v exile. Porota ocenila vydavateľa a básnika Dmitrija Stroceva, ktorý bol počas masových demonštrácií v roku 2020 zadržaný a uväznený. Voltairovu cenu dostala aj Nadzia Kandrusevičová, ktorá založila vydavateľstvo Koska zamerané na detskú literatúru a preklady do bieloruštiny.



Severoírsky módny návrhár Jonathan Anderson sa stal prvým návrhárom, ktorý povedie dámsku aj pánsku líniu značky Dior. Po odchode talianskej návrhárky Marie Grazie Chiuriovej vymenovali Andersona za šéfa dámskej línie. Anderson bol už v apríli vymenovaný za umeleckého riaditeľa pánskej kolekcie domu Dior a teraz sa stane prvým človekom, ktorý bude viesť obe kolekcie tejto ikonickej francúzskej značky.