TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Oscarový rekord a nominácie na Berlinale
Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zverejnila nominácie na ceny Oscar 2026. S rekordnými 16 nomináciami dominuje americký horor Hriešnici.
Autor TASR
BRATISLAVA 23. januára (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
LOS ANGELES - Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zverejnila nominácie na ceny Oscar 2026. S rekordnými 16 nomináciami dominuje americký horor Hriešnici. Už 98. ročník odovzdávania cien AMPAS sa uskutoční 15. marca v Dolby Theatre v Los Angeles. Akadémia odovzdá ceny v 24 kategóriách, pričom novinkou je ocenenie za herecké obsadenie (kasting).
BERLÍN - Medzinárodný filmový festival Berlinale, ktorý sa každoročne koná v nemeckej metropole, zverejnil nominácie do jednotivých kategórií. V hlavnej na Zlatého medveďa kandiduje 22 snímok, väčšinou koprodukčných. V poradí 76. ročník podujatia sa uskutoční 12.-22. februára 2026 v Berlíne. Predseda poroty hlavnej súťaže je nemecký režisér Wim Wenders.
RÍM - Vo veku 93 rokov zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani. Valentino Clemente Ludovico Garavani, vo svete módy známy svojím krstným menom Valentino, sa narodil 11. mája 1932 v talianskom meste Voghera. Študoval módu a francúzsky jazyk, následne sa presťahovať do Paríža, čo bol len začiatok jeho dlhej kariéry svetoznámeho módneho návrhára.
SYDNEY - Vo veku 70 rokov zomrel Rob Hirst, bubeník, skladateľ a zakladajúci člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil. Podľa miestnych médií mu diagnostikovali rakovinu pankreasu. Hirst bol spoluautorom skladieb ako Power and the Passion, Blue Sky Mine, The Dead Heart, Beds Are Burning, Forgotten Years, King of the Mountain či Truganini.
LONDÝN - Britská verejnoprávna vysielacia spoločnosť BBC oznámila, že s americkou video-platformou YouTube uzavrela „prelomovú dohodu“. V rámci nej bude stanica vytvárať „obsah šitý na mieru“ pre službu na streamovanie videa. BBC už využíva platformu YouTube, ktorú vlastní Google, na propagáciu klipov a upútaviek na svoje vlastné programy v Británii.
NEW YORK - V Spojených štátoch sa uskutočnila v priestoroch Generálneho konzulátu SR v New Yorku vernisáž výstavy Brunovský & Son, ktorá spoločne na jednom mieste po prvý raz predstavila tvorbu Albína Brunovského a jeho syna Daniela. Projekt vznikol v spolupráci s Nadáciou +421 Foundation a pod záštitou Slovenskej národnej galérie SNG). Historicky prvá výstava diel z poslednej tvorivej etapy Albína Brunovského sa otvorila pri príležitosti výročia jeho úmrtia.
MILÁNO - Americká speváčka Mariah Careyová zaspieva skladbu v taliančine na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Podľa kreatívneho riaditeľa Marca Balicha „očarí mnohých ľudí“. Okrem americkej popovej hviezdy vystúpia na slávnostnom otvorení hier aj taliansky tenorista Andrea Boccelli a ďalší interpreti. Päťnásobná držiteľka ceny Grammy potvrdila svoju účasť v závere roka 2025.
NOVÝ SAD - V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade odovzdali ceny v literárnych súťažiach. Ocenenia si prevzali víťazi tradičného súbehu Čo dokáže pekné slovo, ako aj laureáti literárnej súťaže detského časopisu Zornička.
