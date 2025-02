TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Rozdali ceny BAFTA i problémy spevákov

Bratislava 21. februára (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tohtoročnému udeľovaniu Filmových cien Britskej akadémie (British Academy Film Awards - BAFTA) dominovali filmy Konkláve a Brutalista, keďže každý z nich získal po štyri ceny. Archeologicky obohacujúce zvesti prišli z Anglicka i Grécka. Svet kultúry zasiahli aj správy o úmrtiach dvoch umelcov.



"Pápežský thriller" Konkláve, ktorý režíroval nemecký rodák Edward Berger, si odniesol cenu BAFTA v kategórii najlepší film, najlepší britský film, najlepší adaptovaný scenár a najlepší strih. Cenu BAFTA za najlepšiu réžiu získal americký filmár Brad Corby, ktorý stál pri zrode filmu Brutalista. Cenu BAFTA získal aj herec Adrien Brody, ktorý v tomto filme stváril hlavnú rolu - maďarského architekta Lászlóa Tótha preživšieho holokaust. Porota ako najlepšiu ocenila i hudbu k tomuto filmu, ako aj prácu kameramana.



Filmový svet zasiahla aj smutná správa. Vo veku 84 rokov zomrel malijský režisér Souleymane Cissé, označovaný za "jedného z otcov africkej kinematografie". Cissého priekopnícka kariéra v kinematografii trvala viac ako polstoročia a bola poznamenaná oddanosťou africkým príbehom, hlbokým humanizmom a politickou angažovanosťou. V roku 1987 získal cenu poroty na Festivale v Cannes za film Yeelen (Jas), ktorý vychádza z legiend národa Bambara zo západnej Afriky. V roku 2023 ho v Cannes ocenili cenou Carrosse d'Or (Zlatý kočiar) - udeľovanou režisérom, ktorí ovplyvnili históriu kinematografie svojou smelosťou, prísnymi štandardmi a neústupčivosťou v inscenovaní.



Smrť úradovala aj v hudobnom prostredí. Rick Buckler, bubeník anglickej rockovej skupiny The Jam, zomrel po krátkej chorobe vo veku 69 rokov. Skupina The Jam sa preslávila v ére punku a novej vlny koncom 70. rokov a je všeobecne považovaná za hlavnú silu subkultúry známej ako "mod revival". Buckler po rozpade The Jam napísal niekoľko kníh o histórii tejto formácie.



Problémy mala kolumbijská popová speváčka Shakira, ktorá zrušila jeden zo svojich dvoch koncertov v peruánskom hlavnom meste Lima po tom, ako ju hospitalizovali s bolesťami brucha. Stalo sa tak iba krátko po začiatku jej svetového turné, prvého po siedmich rokoch. Populárna speváčka odštartovala turné Las mujeres ya no lloran World Tour 11. februára v brazílskom Riu de Janeiro, len niekoľko dní po tom, ako získala cenu Grammy za najlepší latino popový album (Las mujeres ya no lloran).



Spevák Federico Olivieri, známy vo svojej vlasti ako Olly, sa stal víťazom hlavnej súťaže 75. ročníka talianskeho Hudobného festivalu v Sanreme s piesňou "Balorda nostalgia" (Bláznivá nostalgia). Olivieri (23), ktorý pochádza z Janova, si víťazstvom zabezpečil, že bude reprezentovať Taliansko na tohtoročnej pesničkovej súťaži Eurovízia vo švajčiarskom Bazileji. Jeho piesne sú zmesou popu, hip-hopu a elektronickej hudby.



Súdna porota v Los Angeles oslobodila amerického rapera A$AP Rockyho spod obžaloby z dvoch trestných činov týkajúcich sa napadnutia poloautomatickou zbraňou. Raperovi, ktorý má dvoch malých synov so svojou partnerkou, speváčkou Rihannou, hrozilo v prípade usvedčenia z napadnutia niekdajšieho priateľa počas ich hádky v Hollywoode v roku 2021 až 24-ročné väzenie.



Z aukčných siení zaujala správa, že za 3,1 milióna eur vydražili bronzové súsošie od francúzskej sochárky Camille Claudelovej, ktoré podľa expertov ilustruje jej rozchod s kolegom a milencom Augustom Rodinom. Aukcia sa konala vo francúzskom meste Orléans. Podľa aukčného domu Philocale sa kupujúci zúčastnil na dražbe telefonicky a prial si zostať v anonymite.



Históriu Londýna obohatil vzácny nález zvyškov najstaršej známej rímskej baziliky na území britskej metropoly. Pozostatky sa našli pod základmi komerčnej budovy určenej na demoláciu. Developeri požiadali Múzeum archeológie v Londýne (MOLA), aby ešte pred plánovanou prestavbou objekt preskúmali. Múzeum uviedlo, že hoci vedelo o možnej existencii baziliky pod stavbou, bolo ťažké predpovedať, aká časť jej štruktúry zostala zachovaná. Archeológovia a historici sa domnievajú, že bazilika bola postavená koncom 70. alebo v 80. rokoch nášho letopočtu.



Kultúrne obohatenie čaká aj grécke prístavné mesto Pireus. Príslušné orgány oznámili, že na budúci rok v lete tam otvoria nové múzeum, v ktorom budú vystavené tisíce starovekých archeologických artefaktov nájdených v mori. Rozpočet múzea financovaného Európskou úniou je vyše 93 miliónov eur. Ide o najväčší kultúrny projekt, aký sa v súčasnosti v Grécku realizuje. Podľa ministerstva kultúry bude vystavených viac ako 2500 starožitností vrátane mnohých, ktoré sú v súčasnosti uskladnené na ostrovoch Pylos, Rodos a Paros.



Vo sfére literatúry sa pripomenulo 200 rokov od narodenia Móra Jókaiho, maďarského prozaika, dramatika a publicistu, ktorého historické romány čítala aj britská kráľovná Viktória alebo rakúska cisárovná Alžbeta, známa ako Sissi. Viaceré jeho diela si našli cestu aj k slovenským čitateľom, napríklad dodnes obľúbený román Levočská biela pani.