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TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Štrajk českých médií, úmrtie Žáka, slovo roka
Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do 24-hodinového štrajku.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) – Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo viacero zaujímavých udalostí. Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša ich výberový prehľad.
PRAHA – Slovenský prezident Peter Pellegrini sa stretol s českým prezidentom Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kde sa spoločne zúčastnili na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie. Konal sa pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Okrem toho sa konal aj prvý ročník Slovensko-českého ekonomického fóra. Fórum iniciovalo slovenské veľvyslanectvo, podľa ktorého ide o významný krok k prehĺbeniu ekonomických vzťahov oboch krajín.
PRAHA – Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do 24-hodinového štrajku. Išlo o reakciu na kroky vlády premiéra Andreja Babiša, ktorej poslanci odhlasovali návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov. Babiš však odmieta, že by zmenou financovania došlo k ohrozeniu nezávislosti oboch médií. Opakovane zdôraznil, že ich nechce ovládnuť ani do ich obsahu nijako zasahovať. Pripustil, že v návrhu je možné robiť zmeny, a podotkol, že možno sám navrhne, aby bolo ponechané dobrovoľné platenie poplatkov.
PRAHA – Vo veku 85 rokov zomrel český skladateľ, textár a rozhlasový režisér Pavel Žák. Patril k výrazným autorom českej populárnej hudby a preslávil sa napríklad textom k piesni Holky z naší školky v podaní Stanislava Hložka a Petra Kotvalda z roku 1982. Skladba Píseň o mé zemi, ktorú napísal pre Karla Černocha, získala v roku 1969 Zlatú Bratislavskú lýru. Pesnička bola vnímaná ako protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a úrady ju neskôr zakázali.
BERLÍN – Vo veku 95 rokov zomrel nemecký spisovateľ a ilustrátor Janosch, vlastným menom Horst Eckert. Preslávil sa najmä detskými knihami s nezameniteľnými ilustráciami a postavami tigra, medveďa a tigrovanej kačičky. Medzinárodný úspech mu priniesla kniha Hurá do Panamy z roku 1978. Jeho diela sa odvtedy tešili obľube detí aj dospelých na celom svete. Preložili ich do 40 jazykov, celkový náklad dosiahol milióny výtlačkov. V 80. rokoch sa Janosch presťahoval na Tenerife, kde žil v ústraní.
PARÍŽ – Francúzsky spisovateľ Philippe Jaenada sa stal laureátom literárnej Goncourtovej ceny. Ocenenie získal za román L'Inconnue du quai de Javel o okolnostiach vraždy modelky v 40. rokoch 20. storočia. Vyše 500-stranová kniha približuje nevyriešený prípad vraždy. Telo Louise Cansotovej, ktorá bola jednou z najvyhľadávanejších modeliek umelcov v parížskej štvrti Montparnasse, sa našlo na brehu Seiny v roku 1949. Román opisuje neúspešné vyšetrovanie jej smrti na pozadí atmosféry v povojnovom Paríži.
LONDÝN – Slovom roka 2026 sa stal mogging, čo znamená niekoho zatieniť, napríklad svojím vzhľadom alebo sebadôverou. Vyhlásil ho slovník Collins English Dictionary. Podľa slovníka sa výraz mogging rozšíril na sociálnych sieťach a v uplynulom roku sa jeho používanie zvýšilo o 210 percent. Frekventované je najmä medzi príslušníkmi generácie Z a generácie Alfa. Výraz sa vyskytuje aj v komunite looksmaxxing, kde si ľudia vymieňajú rady, ako čo najviac zvýšiť svoju fyzickú príťažlivosť.
MOSKVA – Nezávislý ruský online denník Novaja gazeta po viac ako 30 rokoch ukončí 9. novembra svoju činnosť. Redakcia to oznámila na svojej webovej stránke. Ako dôvod uviedla nátlak zo strany ruských úradov. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 denník pozastavil vydávanie tlačenej verzie a následne prišiel v Rusku o mediálnu licenciu. Niektorí jeho novinári opustili Rusko a založili dcérske médium Novaja gazeta Evropa, ktoré pôsobí naďalej.
RÍM – Talianske úrady obnovili vyšetrovanie vraždy režiséra Piera Paola Pasoliniho, ku ktorej došlo v roku 1975. Pasoliniho našli mŕtveho na pláži neďaleko Ríma. Polícia vtedy zadržala 17-ročného prostitúta Giuseppeho „Pina“ Pelosiho, ktorého pristihla pri úteku od režisérovho auta. Pelosi sa k vražde priznal a tvrdil, že sa ho Pasolini pokúsil znásilniť. Za vraždu si Pelosi odpykal takmer desať rokov väzenia. V roku 2005 však svoje priznanie odvolal a zodpovednosť pripísal trom neznámym mužom so sicílskym prízvukom.
LONDÝN – Londýnska súdna porota uznala britského komika a herca Russella Branda za vinného zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo viacerých bodoch obžaloby. Branda uznali za vinného za tri prípady sexuálneho napadnutia a jeden prípad znásilnenia medzi rokmi 2004 až 2009. Sudca uviedol, že dostane „značný trest odňatia slobody“. Kedysi jeden z najznámejších britských moderátorov a bývalý manžel americkej speváčky Katy Perry obvinenia poprel.
WASHINGTON – Národná komisia pre plánovanie hlavného mesta (NCPC) definitívne schválila návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu víťazného oblúka neďaleko centra Washingtonu. Monumentálna stavba s oficiálnym názvom Víťazný oblúk Spojených štátov má vyrásť uprostred trávnatého kruhového objazdu na ostrovčeku v rieke Potomac medzi Lincolnovým pamätníkom a Arlingtonským národným cintorínom. Navrhovaný pozlátený monument má byť vysoký 76 metrov. Náklady sa odhadujú na 100 miliónov dolárov.
WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump podpísal vyhlásenie, ktorým chce chrániť Oválnu pracovňu a zasadaciu miestnosť vlády (Cabinet Room) v Bielom dome pred rozsiahlymi zásahmi budúcich prezidentov. Oznámil, že tieto priestory plánuje vyhlásiť za národnú pamiatku. Trump označil Oválnu pracovňu za symbol Spojených štátov. Podľa Bieleho domu slúži ako hlavná pracovná kancelária amerických prezidentov už takmer storočie. Biely dom je už v súčasnosti uznaný za národnú historickú pamiatku.
VATIKÁN – Pápež Lev XIV. prijal na audiencii amerického speváka Boba Dylana. Išlo o „krátke stretnutie, ktoré pozostávalo z pozdravov a niekoľkých neformálnych rozhovorov“. Pápež daroval Dylanovi ruženec a spevák obdaroval Leva svojou knižnou autobiografiou. Legenda folkovej hudby si na stretnutie s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi obliekla čiernu mikinu s kapucňou. Osemdesiatpäťročný hudobník, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, mal o deň neskôr koncert v Ríme.
LONDÝN – Za 180.000 libier vydražili gitaru, s ktorou v roku 1987 vystupoval vo videoklipe ku skladbe „Faith“ anglický popový spevák a skladateľ George Michael. Aukcia nasledovala po spore súvisiacom s predajom jeho memorabílií. Elektroakustická gitara Gretsch Synchromatic bola jedným z vyše 30 predmetov vydražených spoločnosťou Sworders. Pochádzala zo zbierky Siobhan Baileyovej, dlhoročnej osobnej asistentky speváka.
BUDAPEŠŤ – V Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili výstavu slovenského dokumentárneho fotografa Ivana Kováča pod názvom Ľudia pravde-podobní. Je súčasťou 36. ročníka Mesiaca fotografie ako najdlhšie trvajúceho, najväčšieho a medzinárodne uznávaného festivalu fotografie a vizuálneho umenia na Slovensku, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Kováčova kolekcia čiernobielych fotografií zachytáva s humorným odstupom každodenný život a náhodných ľudí z konca 80. rokov po rok 1999.
BRATISLAVA – Jedna z najvýraznejších osobností svetovej hudby, americká poetka, spisovateľka a priekopníčka punku Patti Smith sa po osemnástich rokoch vráti na Pohodu, oznámili organizátori. Na 31. ročníku festivalu, ktorý sa uskutoční 8. až 10. júla 2027, vystúpi so zostavou Patti Smith Quartet. Päťdesiate výročie svojho debutového albumu Horses oslávila umelkyňa vlani koncertným turné, počas ktorého album odohrala v celom rozsahu.
PRAHA – Slovenský prezident Peter Pellegrini sa stretol s českým prezidentom Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kde sa spoločne zúčastnili na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie. Konal sa pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Okrem toho sa konal aj prvý ročník Slovensko-českého ekonomického fóra. Fórum iniciovalo slovenské veľvyslanectvo, podľa ktorého ide o významný krok k prehĺbeniu ekonomických vzťahov oboch krajín.
PRAHA – Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do 24-hodinového štrajku. Išlo o reakciu na kroky vlády premiéra Andreja Babiša, ktorej poslanci odhlasovali návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov. Babiš však odmieta, že by zmenou financovania došlo k ohrozeniu nezávislosti oboch médií. Opakovane zdôraznil, že ich nechce ovládnuť ani do ich obsahu nijako zasahovať. Pripustil, že v návrhu je možné robiť zmeny, a podotkol, že možno sám navrhne, aby bolo ponechané dobrovoľné platenie poplatkov.
PRAHA – Vo veku 85 rokov zomrel český skladateľ, textár a rozhlasový režisér Pavel Žák. Patril k výrazným autorom českej populárnej hudby a preslávil sa napríklad textom k piesni Holky z naší školky v podaní Stanislava Hložka a Petra Kotvalda z roku 1982. Skladba Píseň o mé zemi, ktorú napísal pre Karla Černocha, získala v roku 1969 Zlatú Bratislavskú lýru. Pesnička bola vnímaná ako protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a úrady ju neskôr zakázali.
BERLÍN – Vo veku 95 rokov zomrel nemecký spisovateľ a ilustrátor Janosch, vlastným menom Horst Eckert. Preslávil sa najmä detskými knihami s nezameniteľnými ilustráciami a postavami tigra, medveďa a tigrovanej kačičky. Medzinárodný úspech mu priniesla kniha Hurá do Panamy z roku 1978. Jeho diela sa odvtedy tešili obľube detí aj dospelých na celom svete. Preložili ich do 40 jazykov, celkový náklad dosiahol milióny výtlačkov. V 80. rokoch sa Janosch presťahoval na Tenerife, kde žil v ústraní.
PARÍŽ – Francúzsky spisovateľ Philippe Jaenada sa stal laureátom literárnej Goncourtovej ceny. Ocenenie získal za román L'Inconnue du quai de Javel o okolnostiach vraždy modelky v 40. rokoch 20. storočia. Vyše 500-stranová kniha približuje nevyriešený prípad vraždy. Telo Louise Cansotovej, ktorá bola jednou z najvyhľadávanejších modeliek umelcov v parížskej štvrti Montparnasse, sa našlo na brehu Seiny v roku 1949. Román opisuje neúspešné vyšetrovanie jej smrti na pozadí atmosféry v povojnovom Paríži.
LONDÝN – Slovom roka 2026 sa stal mogging, čo znamená niekoho zatieniť, napríklad svojím vzhľadom alebo sebadôverou. Vyhlásil ho slovník Collins English Dictionary. Podľa slovníka sa výraz mogging rozšíril na sociálnych sieťach a v uplynulom roku sa jeho používanie zvýšilo o 210 percent. Frekventované je najmä medzi príslušníkmi generácie Z a generácie Alfa. Výraz sa vyskytuje aj v komunite looksmaxxing, kde si ľudia vymieňajú rady, ako čo najviac zvýšiť svoju fyzickú príťažlivosť.
MOSKVA – Nezávislý ruský online denník Novaja gazeta po viac ako 30 rokoch ukončí 9. novembra svoju činnosť. Redakcia to oznámila na svojej webovej stránke. Ako dôvod uviedla nátlak zo strany ruských úradov. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 denník pozastavil vydávanie tlačenej verzie a následne prišiel v Rusku o mediálnu licenciu. Niektorí jeho novinári opustili Rusko a založili dcérske médium Novaja gazeta Evropa, ktoré pôsobí naďalej.
RÍM – Talianske úrady obnovili vyšetrovanie vraždy režiséra Piera Paola Pasoliniho, ku ktorej došlo v roku 1975. Pasoliniho našli mŕtveho na pláži neďaleko Ríma. Polícia vtedy zadržala 17-ročného prostitúta Giuseppeho „Pina“ Pelosiho, ktorého pristihla pri úteku od režisérovho auta. Pelosi sa k vražde priznal a tvrdil, že sa ho Pasolini pokúsil znásilniť. Za vraždu si Pelosi odpykal takmer desať rokov väzenia. V roku 2005 však svoje priznanie odvolal a zodpovednosť pripísal trom neznámym mužom so sicílskym prízvukom.
LONDÝN – Londýnska súdna porota uznala britského komika a herca Russella Branda za vinného zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo viacerých bodoch obžaloby. Branda uznali za vinného za tri prípady sexuálneho napadnutia a jeden prípad znásilnenia medzi rokmi 2004 až 2009. Sudca uviedol, že dostane „značný trest odňatia slobody“. Kedysi jeden z najznámejších britských moderátorov a bývalý manžel americkej speváčky Katy Perry obvinenia poprel.
WASHINGTON – Národná komisia pre plánovanie hlavného mesta (NCPC) definitívne schválila návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu víťazného oblúka neďaleko centra Washingtonu. Monumentálna stavba s oficiálnym názvom Víťazný oblúk Spojených štátov má vyrásť uprostred trávnatého kruhového objazdu na ostrovčeku v rieke Potomac medzi Lincolnovým pamätníkom a Arlingtonským národným cintorínom. Navrhovaný pozlátený monument má byť vysoký 76 metrov. Náklady sa odhadujú na 100 miliónov dolárov.
WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump podpísal vyhlásenie, ktorým chce chrániť Oválnu pracovňu a zasadaciu miestnosť vlády (Cabinet Room) v Bielom dome pred rozsiahlymi zásahmi budúcich prezidentov. Oznámil, že tieto priestory plánuje vyhlásiť za národnú pamiatku. Trump označil Oválnu pracovňu za symbol Spojených štátov. Podľa Bieleho domu slúži ako hlavná pracovná kancelária amerických prezidentov už takmer storočie. Biely dom je už v súčasnosti uznaný za národnú historickú pamiatku.
VATIKÁN – Pápež Lev XIV. prijal na audiencii amerického speváka Boba Dylana. Išlo o „krátke stretnutie, ktoré pozostávalo z pozdravov a niekoľkých neformálnych rozhovorov“. Pápež daroval Dylanovi ruženec a spevák obdaroval Leva svojou knižnou autobiografiou. Legenda folkovej hudby si na stretnutie s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi obliekla čiernu mikinu s kapucňou. Osemdesiatpäťročný hudobník, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, mal o deň neskôr koncert v Ríme.
LONDÝN – Za 180.000 libier vydražili gitaru, s ktorou v roku 1987 vystupoval vo videoklipe ku skladbe „Faith“ anglický popový spevák a skladateľ George Michael. Aukcia nasledovala po spore súvisiacom s predajom jeho memorabílií. Elektroakustická gitara Gretsch Synchromatic bola jedným z vyše 30 predmetov vydražených spoločnosťou Sworders. Pochádzala zo zbierky Siobhan Baileyovej, dlhoročnej osobnej asistentky speváka.
BUDAPEŠŤ – V Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili výstavu slovenského dokumentárneho fotografa Ivana Kováča pod názvom Ľudia pravde-podobní. Je súčasťou 36. ročníka Mesiaca fotografie ako najdlhšie trvajúceho, najväčšieho a medzinárodne uznávaného festivalu fotografie a vizuálneho umenia na Slovensku, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Kováčova kolekcia čiernobielych fotografií zachytáva s humorným odstupom každodenný život a náhodných ľudí z konca 80. rokov po rok 1999.
BRATISLAVA – Jedna z najvýraznejších osobností svetovej hudby, americká poetka, spisovateľka a priekopníčka punku Patti Smith sa po osemnástich rokoch vráti na Pohodu, oznámili organizátori. Na 31. ročníku festivalu, ktorý sa uskutoční 8. až 10. júla 2027, vystúpi so zostavou Patti Smith Quartet. Päťdesiate výročie svojho debutového albumu Horses oslávila umelkyňa vlani koncertným turné, počas ktorého album odohrala v celom rozsahu.