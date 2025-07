TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Úspech SR vo Varoch a festival Colours

Bob Dylan, archívne foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júla (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Slovenských filmových fanúšikov potešil úspech dokumentárneho filmu režiséra Mira Rema v Karlových Varoch. O hudbu sa zaujímajúcu verejnosť zaujali správy o Bobovi Dylanovi, Jeffovi Lynneovi či Beyoncé. V Českej republike sa začal hudobný festival Colours of Ostrava a v Británii vydražili vzácny portrét Gándhího.Hlavnú cenu 59. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary - Krištáľový glóbus - získal slovenský režisér Miro Remo s česko-slovenským dokumentárnym filmom „Raději zešílet v divočině“. „Tento festival mi už roky potvrdzuje, že to má celé zmysel. Ďakujem Alešovi Palánovi, ktorý napísal geniálnu knižku, vďaka ktorej sme mohli vstúpiť do tohto šialeného sveta. Je to pre mňa asi najväčšia pocta akú som ako filmár dostal a veľmi si to cením,“ poďakoval Remo, ktorý si cenu prevzal z rúk švédskeho filmového a divadelného herca Stellana Skarsgarda.Stovky Parížanov i turistov sa zišli pred slávnym kabaretom a nočným klubom Moulin Rouge vo štvrti Pigalle, aby sledovali opätovné sfunkčnenie lopatiek tohto ikonického veterného mlyna. Mimo prevádzky boli 14 mesiacov - odvtedy, ako ich poškodil silný vietor. V rámci ich slávnostného uvedenia do prevádzky skupina 60 tanečníc v korzetových kostýmoch zdobených červeným perím na priľahlej ulici predviedla kankán a zo strechy klubu, ktorý každoročne priláka 600.000 návštevníkov, bol odpálený ohňostroj.Americký pesničkár Bob Dylan ohlásil na november sériu koncertov v Spojenom kráľovstve a Írsku v rámci svojho turné „Rough snd Rowdy Ways“. Turné vzniklo na základe rovnomenného štúdiového albumu legendárneho speváka a skladateľa z roku 2020 a trvá od novembra 2021. V marci a apríli tohto roku sa konala desiata časť turné po Severnej Amerike, počas ktorej sa 84-ročný Dylan ponoril do svojho hudobného katalógu - vrátane prvého predvedenia skladby „The Times They Are A-Changin“ po 15 rokoch.Britský hudobník Jeff Lynne, frontman skupiny Electric Light Orchestra (ELO), zo zdravotných dôvodov zrušil svoje „posledné živé vystúpenia“. Lynne (77) mal v nedeľu večer vystúpiť na festivale BST Hyde Park v Londýne a ukončiť tak rozlúčkové turné „Over and Out“, ktoré sa konalo 55 rokov od založenia skupiny ELO. Organizátori podujatia uviedli, že Lynne mal „nešpecifikovanú infekciu“ a celé podujatie, na ktorom mali okrem Lynneho vystúpiť aj Steve Winwood a Doobie Brothers, sa ruší.Nevydané nahrávky americkej speváčky Beyoncé odcudzili počas turné z vozidla v Atlante, len niekoľko dní pred štvordňovou zastávkou v rámci jej turné Cowboy Carter v tomto meste. Podľa policajnej správy boli medzi predmetmi ukradnutými z prenajatého auta, ktoré používal speváčkin choreograf a jeden z jej tanečníkov, aj hard-disky obsahujúce nevydané piesne, ako aj plány budúcich koncertov. Ku krádeži došlo 8. júla, dva dni pred prvým vystúpením Beyoncé v Atlante.Vo veku 87 rokov zomrela americká popová hviezda Connie Francisová, slávu získala v 50.- 60. rokoch. Medzi jej hity patrí aj pieseň Pretty Little Baby. Francisová bola špičkovým interpretom predbeatlesovskej éry, v rokoch 1957 – 1964 sa len zriedkakedy dostala mimo rebríčkov. Dokázala osloviť mladých ľudí aj dospelých, mala viac ako tucet hitov v prvej dvadsiatke rebríčkov, počnúc skladbou Who's Sorry Now? a končiac skladbami č. 1 Don't Break the Heart That Loves You a The Heart Has a Mind of Its Own.Do archeologického parku v talianskych Pompejach sa vrátila travertínová mozaiková doska s erotickým motívom z rímskej éry, ktorú počas druhej svetovej vojny ulúpil nacistický dôstojník. Umelecké dielo bolo repatriované z Nemecka diplomatickou cestou, ktorú zabezpečil taliansky konzulát v Stuttgarte po tom, ako ho vrátili dedičia posledného majiteľa, zosnulého nemeckého občana. Majiteľ dostal mozaiku ako dar od kapitána Wehrmachtu, ktorý bol počas vojny zaradený do vojenského zásobovacieho reťazca v Taliansku.Zverejnili nominácie na americké televízne ocenenia Primetime Emmy Awards. V poradí 77. ročník udeľovania sa bude konať 14. septembra, pričom galavečer bude moderovať komik Nate Bargatze. Anglický herec Owen Cooper (15) je nominovaný na výnimočného herca vo vedľajšej úlohe v limitovanom alebo antologickom seriáli za úlohu školáka Jamieho Millera podozrivého z vraždy v seriáli, kde sa každá epizóda nakrúcala ako jeden súvislý záber.Industriálne prostredie ostravských Dolních Vítkovíc privítalo multižánrový hudobný festival Colours of Ostrava. Medzi hviezdy prvého dňa patrili britský spevák Sting a jamajsko-americký spevák Shaggy. Aktuálny ročník je posledným pod vedením zakladateľky a umeleckej riaditeľky festivalu Zlaty Holušovej, ktorá organizačný tím opúšťa. Festival, ktorý má rozpočet približne 300 miliónov korún, ponúkne v hudobnom programe 120 kapiel vrátane českých a slovenských interpretov.Vo veku 88 rokov zomrel významný nemecký divadelný režisér Claus Peyman. Pracoval najmä s nemecky hovoriacimi autormi, ako boli Thomas Bernhard a Thomas Brasch, Botho Strauss, Peter Turrini, Peter Handke, George Tabori či Elfriede Jelineková. Narodil sa v roku 1937 v Brémach a v rokoch 1997 - 2017 bol umeleckým riaditeľom divadelnej spoločnosti Berliner Ensamble.Vzácny olejový portrét vodcu indickej nezávislosti Mahátmu Gándhího sa na aukcii v Londýne predal za 152.800 libier. Táto suma bola oveľa vyššia ako 50.000 až 70.000 libier, ktoré malo podľa odhadov aukčného domu Bonhams dielo vyniesť. Obraz namaľovala britská umelkyňa Clare Leightonová v roku 1931, keď Gándhí navštívil Londýn. Spoločnosť Bonhams uviedla, že obraz sa považuje za jediný olejový portrét, pre ktorý Gándhí pózoval.Desaťtisíce stáročných kníh sťahovali z políc stredovekého opátstva v Maďarsku v snahe zachrániť ich pred napadnutím chrobákmi - červotočom chlebovým. Invázia hmyzu by mohla zničiť tento historický poklad. Tisícročný Pannonhalmský kláštor je rozľahlý benediktínsky komplex, ktorý je jedným z najstarších centier vzdelanosti v Maďarsku a je zapísaný na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.