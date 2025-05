TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Začala sa Eurovízia, Oasis neplánuje novú tvorbu

Bratislava 16. mája (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Vo švajčiarskom Bazileji za začala piesňová súťaž Eurovízia. Slovenský spevák ADONXS (Adam Pavlovčin) s piesňou Kiss Kiss Goodbye, ktorý reprezentoval Česko, sa do finále nedostal. Eurokomisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef sa ohradil voči súťaži Eurovízia po tom, čo účinkujúcim zakázali mávať vlajkou EÚ. Vo francúzskom Cannes sa začal 78. ročník medzinárodného filmového festivalu. Porote bude predsedať herečka Juliette Binocheová. Parížsky súd uznal francúzskeho herca Gérarda Depardieua za vinného zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021. Uložil mu 18-mesačný podmienečný trest.



Vo štvrtok večer sa v Bazileji konalo druhé kvalifikačné kolo piesňovej súťaže Eurovízia 2025. Slovenský spevák ADONXS (Adam Pavlovčin) s piesňou Kiss Kiss Goodbye, ktorý reprezentoval Česko, sa do finále nedostal. Na rozdiel od finále Eurovízie, kde sa hlasy národných porôt počítajú rovnako ako hlasy divákov, v semifinále víťazov určovali iba televízni diváci. Šestnásť krajín sa uchádzalo o posledných desať miest vo finále, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. mája. V prvom semifinále okrem ukrajinskej skupiny Ziferblat uspeli aj favoriti súťaže - fínske trio KAJ (súťaží za Švédsko), Tommy Cash (Estónsko), Claude (Holandsko), Kyle Alessandro (Nórsko), VAEB (Island), Justyna Steczkowska (Poľsko), Gabry Ponte (San Marino) a Napa (Portugalsko).



Eurokomisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef sa ohradil voči súťaži Eurovízia po tom, ako účinkujúcim zakázali mávať vlajkou EÚ. Povedal, že Európania by nemali potrebovať povolenie na oslavu svojej identity. Na minuloročnom podujatí vo švédskom Malmö sa zakázalo mávať vlajkou EÚ spolu s niektorými ďalšími vlajkami, čo vyvolalo ostrú kritiku Bruselu.



V Cannes sa začal 78. ročník medzinárodného filmového festivalu. Porote bude predsedať herečka Juliette Binocheová. Ďalšími členmi poroty sú americká herečka Halle Berryová, hviezda televízneho seriálu „Boj o moc“ Jeremy Strong či indická režisérka Payal Kapadiaová. Ich úlohou bude posudzovať 22 súťažných filmov a na konci festivalu udeliť prestížnu Zlatú palmu. Svetoznáme podujatie v Cannes sa bude konať do 24. mája. Na festivale bude súťažiť aj česko-slovensko-taliansky koprodukčný film „Karavan“.



Parížsky súd v utorok uznal francúzskeho herca Gérarda Depardieua za vinného zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021. Uložil mu 18-mesačný podmienečný trest. Podľa rozhodnutia súdu herec počas nakrúcania filmu „Les Volets verts“ (Zelené okenice) obťažoval 54-ročnú scénografku a 34-ročnú asistentku réžie. Depardieu obvinenia poprel a na pojednávaní sa nezúčastnil. Súd mu tiež vymeral dvojročný zákaz činnosti a bude zapísaný do registra sexuálnych delikventov.



Americký spevák Chris Brown bol vo štvrtok obvinený z „ťažkého ublíženia na zdraví“ v súvislosti s napadnutím v londýnskom nočnom klube z roku 2023, uviedla tamojšia polícia. Zadržali ho vo štvrtok v hoteli v Manchestri a v piatok sa dostaví na súd. Obvinenia sa týkajú „útoku, ktorý sa údajne odohral 19. februára 2023 na jednom z miest na (námestí) Hanover Square v Londýne,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.



Spolumanažér britskej skupiny Oasis uviedol, že kapela neplánuje žiadnu novú hudobnú tvorbu a že jej avizované reunionové turné v tomto roku bude posledným. Alec McKinlay v rozhovore pre on-line magazín Music Week ďalej povedal: „Noel sa v tlači jasne vyjadril, že toto je s veľkou pravdepodobnosťou posledný raz, čo skupina vystúpi. Je to šanca pre fanúšikov, aby kapelu ešte naposledy videli, ale žiadnu novú hudbu už od nej neočakávajte“.



Americká speváčka Barbra Streisandová si na svoj nový album duet „The Secret of Life: Partners, Volume Two“ prizvala hviezdnych kolegov, ako sú Bob Dylan, Paul McCartney, Ariana Grande, Mariah Careyová či Sting. Pokračovanie albumu „Partners“ z roku 2014 vyjde 27. júna, a Streisandová pri tejto príležitosti zverejnila skladbu „First Time Ever I Saw Your Face“ - dueto s írskym hudobníkom Hozierom. Na zozname hostí sú aj Laufey, Sam Smith, Josh Groban, Sting, Seal či Tim McGraw.



Americká rocková skupina Foo Fighters sa v októbri tohto roku vráti na pódiá a bude headlinerom koncertov na Veľkej cene Formuly 1 v Singapure. Organizátori Veľkej ceny F1 v Singapure potvrdili, že kapela Foo Fighters bude 4. októbra hlavnou hviezdou druhého dňa tohto športového podujatia. Koncert bude prvým vystúpením kapely od augusta 2024. Bude to zároveň jej prvé vystúpenie v roku 2025 a podľa webovej stránky skupiny ide o jej jediný koncert v tomto roku.



Verzia stredovekého anglického dokumentu Magna Carta z roku 1300 vo vlastníctve Právnickej fakulty americkej Harvardovej univerzity je jednou zo siedmich originálnych verzií tejto listiny, ktorá je základom pre texty ústav na celom svete. Prišli na to britskí výskumníci z univerzity King's College London a Východoanglickej univerzity. Právnická fakulta Harvardovej univerzity (HLS) založená na začiatku 19. storočia Magnu Cartu zaobstarala v roku 1946. Podľa britských výskumníkov ide o jeden zo siedmich originálnych dokumentov vydaných anglickým kráľom Eduardom I. v roku 1300.