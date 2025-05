TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Zaujímavé dražby i novinky z Rokenrolovej siene

Bratislava 2. mája (TASR) - Vo svete kultúry sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Dozvedeli sme sa, že tento mesiac sa uskutoční dražba vzácneho súboru štyroch fólií barda anglickej literatúry Williama Shakespearea, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 3,5 milióna libier. Za 300.000 libier sa na aukcii predal list, ktorý na palube Titanicu napísal jeden z najznámejších preživších niekoľko dní pred potopením lode. Vydražili tiež Napoleonov ručne písaný list, v ktorom vladár popiera svoju úlohu pri únose pápeža Pia VII. v roku 1809 - nový majiteľ zaň zaplatil vyše 26.000 eur.



Zo sveta filmu zaznelo, že Halle Berryová a Jeremy Strong budú členmi poroty na filmovom festivale v Cannes a členovia poroty, ktorá rozhoduje o Oscaroch, sa zase budú musieť preukázať pred hlasovaním vo finálovom kole, že si pozreli všetky filmy. Priaznivcov hudby zaujala správa, že do Rockandrollovej siene slávy vstúpili Joe Cocker, Cyndi Lauperová či skupina Soundgarden.



Vzácny súbor štyroch fólií Williama Shakespearea, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 3,5 milióna libier, sa bude v máji dražiť v Londýne, uviedol aukčný dom Sotheby's. Prvé fólio, vydané v roku 1623, bolo prvou zbierkou Shakespearových hier a všeobecne sa považuje za jednu z najvýznamnejších kníh anglickej literatúry. Zo 750 výtlačkov sa zachovalo približne 235. Nový náklad z roku 1632 viedol k vydaniu Druhého fólia, ktoré obsahovalo zmeny a doplnenia pôvodnej edície, zatiaľ čo Tretie fólio, obsahujúce sedem ďalších hier, vyšlo v roku 1664. Tretia edícia je najvzácnejšia, mnoho exemplárov sa totiž stratilo pri veľkom požiari Londýna v roku 1666. Séria bola ukončená štvrtým fóliom v roku 1685.



Za 300.000 libier sa na aukcii predal list, ktorý na palube Titanicu napísal jeden z najznámejších preživších niekoľko dní pred potopením lode. List napísal 10. apríla 1912 cestujúci prvej triedy, investor Archibald Gracie, svojmu prastrýkovi. „Je to pekná loď, ale počkám si na koniec cesty, kým ju budem hodnotiť,“ napísal Gracie o zaoceánskom parníku, ktorý krátko nato postihol tragický osud. Podľa aukčného domu Henry Aldridge & Son sa list predal súkromnému zberateľovi z USA. Konečná cena výrazne prekročila odhadovanú sumu 60.000 libier. List má poštovú pečiatku Queenstown, Írsko - išlo o jednu z dvoch zastávok Titanicu pred potopením.



Napoleonov vlastnoručne písaný list, v ktorom popiera svoju úlohu pri únose pápeža Pia VII. v roku 1809, sa predal na aukcii za vyše 26.000 eur. Podľa aukčného domu Osenat bola predajná cena vysoko nad odhadom 12.000 až 15.000 eur. Pius VII. bol v júli roku 1809 zatknutý a po mnohých presunoch internovaný do úplnej izolácie v talianskom meste Savona. „Toto zatknutie je jednou z udalostí, ktoré budú definovať Napoleonovu vládu na politickej a náboženskej úrovni,“ povedal Jean-Christophe Chataignier, odborník na napoleonské obdobie zo spoločnosti Osenat.



Americkí herci Halle Berryová a Jeremy Strong zasadnú v porote na filmovom festivale v Cannes, ktorej bude predsedať francúzska herečka Juliette Binocheová. Berryovú a Stronga doplní francúzsko-marocká spisovateľka Leila Slimaniová, indická režisérka Payal Kapadiaová a talianska herečka Alba Rohrwacherová. V porote budú aj juhokórejský filmár Hong Sang-su, mexický režisér Carlos Reygadas a dokumentarista z Konžskej demokratickej republiky Dieudo Hamadi. Ich úlohou bude sledovať 21 súťažných filmov a na konci 78. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 13. do 24. mája, udeliť prestížnu Zlatú palmu.



Členovia poroty, ktorá rozhoduje o filmových cenách Oscar, budú musieť preukázať pred hlasovaním vo finálovom kole, že si pozreli všetky filmy v jednotlivých kategóriách. Oznámila to Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). Nové pravidlo sa bude uplatňovať už pri udeľovaní Oscarov v marci 2026. Akadémia predtým fungovala na základe čestného systému. S rastúcim počtom kandidátov v uplynulých rokoch však niektorí voliči priznali, že si túto povinnosť neplnia v celej miere. V rámci nového systému budú členov Akadémie sledovať na streamovacej platforme.



Miesta v Rockandrollovej sieni slávy pre rok 2025 získali Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauperová, ako aj skupiny Bad Company, Outkast, Soundgarden a The White Stripes. Cockerovi sa tejto pocty dostalo 11 rokov po smrti, mŕtvy je aj spevák skupiny Soundgarden Chris Cornell. Manchesterské skupiny Oasis a Joy Division/New Order sa však do užšieho výberu nedostali. Interpreti sú oprávnení vstúpiť do Rockandrollovej siene slávy 25 rokov po vydaní svojej prvej komerčnej nahrávky. O nomináciách hlasuje viac ako 1200 hudobných historikov, odborníkov z hudobného priemyslu a už predtým uvedených umelcov.



Česká funková skupina Monkey Business prichádza s ďalším videoklipom k aktuálnemu albumu Když múzy mlčí. Tentoraz siahla po skladbe A kde je problém? Hlavné úlohy obsadili hereckí matadori Linda Rybová, Hynek Čermák a Ondřej Pavelka. Klip je postavený na dramatickej atmosfére a unikátnej zvukovej koláži, ktorá vychádza z vysamplovaného dialógu z filmu Kladivo na čarodějnice. V ňom zaznie kultová replika "Myslíte, že to byl ďábel? - To nemohu zaručit." Monkey Business, čerstvý držiteľ hudobnej ceny Anděl za Skupinu roka, tento rok oslavuje 25 rokov na scéne. Vyvrcholením osláv bude výnimočný koncert 29. mája na pražskom Vyšehrade.



Archeológovia v Peru objavili v posvätnom meste Caral 5000 rokov staré pozostatky šľachtičnej, ktoré objasňujú dôležitú úlohu žien v najstaršom civilizačnom centre Ameriky. „To, čo sme objavili, zodpovedá žene, ktorá mala zrejme vyššie postavenie. Išlo o elitnú osobu,“ povedal archeológ David Palomino. Múmia sa našla v Aspere, posvätnom mieste v meste Caral, ktoré bolo viac ako 30 rokov skládkou odpadu, kým sa v 90. rokoch 20. storočia stalo archeologickým náleziskom. Palomino dodal, že dobre zachované pozostatky, datované do obdobia 3000 rokov pred našim letopočtom, obsahujú kožu, nechty a vlasy, a boli zabalené do rubáša z niekoľkých vrstiev látky a plášťa z peria papagájov Ara.