TÝŽDEŇ V KULTÚRE: Zomrela Cardinaleová a Madonna chystá album
Bratislava 26. septembra (TASR) - Vo svete kultúry, médií a spoločenských záležitostí sa počas uplynulého týždňa odohralo niekoľko pozoruhodných udalostí. Filmových fanúšikov zarmútila správa o úmrtí talianskej herečky Claudie Cardinaleovej. Milovníkov historických pamiatok potešila správa, že po rokoch opäť sprístupnili rekonštruované veže parížskej katedrály Notre-Dame. Zaujímavé správy prišli z Ruska - víťazom obnovenej pesničkovej súťaže Intervízia sa stal vietnamský spevák. Popová ikona Madonna ohlásila na budúci rok vydanie nového albumu. Pompidouovo centrum v Paríži zatvorili na najmenej päť rokov z dôvodu rozsiahlej renovácie.
Dve gotické veže katedrály Notre-Dame v Paríži sprístupnili pre verejnosť, deväť mesiacov po tom, ako chrám opäť otvoril svoje brány. Veže prešli komplexnou renováciou a teraz sa v nich nachádza 20-tonové dvojité točité schodisko z masívneho dubového dreva, ktoré sa týči do výšky viac ako 21 metrov vo vnútri južnej veže. Na vrchole schodiska môžu návštevníci po prvýkrát zblízka vidieť slávne zvony Emmanuel a Marie.
V bavorskom Mníchove sa začal pivný festival Oktoberfest, na ktorom organizátori očakávajú v tomto roku asi šesť miliónov návštevníkov. Oktoberfest oficiálne otvoril mníchovský starosta Dieter Reiter narazením pivného suda a tradičným zvolaním „O’zapft is!“ (Je narazené). Až potom sa začalo čapovať v 14 veľkých a ďalších menších pivných stanoch na 42-hektárovej ploche výstaviska Theresienwiese. Až do 5. októbra tam účastníci môžu navštíviť okrem desiatok pivných stanov aj sprievodné atrakcie.
Kanada sa rozhodla zakázať vstup na svoje územie írskej rapovej kapele Kneecap, ktorú obvinila z podpory militantných skupín ako Hamas či Hizballáh. „Táto skupina podnecovala politické násilie a verejne prejavovala podporu teroristickým organizáciám, ako sú Hizballáh a Hamas,“ uviedol parlamentný tajomník pre boj proti zločinu Vince Gasparro vo videu na platforme X. „Sú to nebezpečné prejavy podpory násilia a nenávisti,“ povedal.
Víťazom piesňovej súťaže Intervízia sa stal vietnamský spevák Duc Phuc. Súťaž a jej obnovenie podporil prezident Vladimir Putin ako geopolitického rivala Eurovízie. Odmenou pre víťaza bola peňažná cena 30 miliónov rubľov (360.000 dolárov) a trofej. Duc Phuc časť svojej výhry venuje na charitu v Rusku. V roku 2015 vyhral v tretej sérii televíznej súťaže The Voice Vietnam. Druhé miesto v obnovenej Intervízii získalo Kirgizsko, tretí bol Katar.
Berlín pomenuje jednu z ulíc po kancelárovi Helmutovi Kohlovi, ktorý stál na čele úsilia o zjednotenie krajiny po páde Berlínskeho múru v roku 1989. Berlínsky starosta Kai Wegner, člen stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), rovnako ako bol Kohl, to oznámil na zjazde strany. Hofjägerallee, ktorá vedie cez park Tiergarten k ikonickému Víťaznému stĺpu (Siegessäule), bude premenovaná na počesť Kohla. „Je to skvelá ulica pre skvelého človeka, ktorému vďačíme za veľa,“ vyhlásil Wegner.
Vo veku 87 rokov zomrela talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe „Zanecháva nám odkaz slobodnej a inšpirovanej ženy. Ako ženy, tak aj ako umelkyne,“ napísal jej agent Laurent Savry. Cardinaleová patrila k hviezdam strieborného plátna prvej veľkosti, ale tiež k symbolom pôvabu a krásy. Počas vyše 65 rokov trvajúcej hereckej dráhy stvárnila takmer 150 rolí a získala vyše 30 ocenení.
Najlepšími českými dabingovými hercami za rok 2024 sa v Přelouči stali Dagmar Čárová, Pavel Šrom a detská herečka Jolana Jirotková. Porota tiež udelila ceny za celoživotné majstrovstvo v dabingu. Tie si z rodiska legendárneho dabéra Františka Filipovského odviezli herečka Daniela Bartáková a jej kolegovia Jiří Lábus, Jaromír Meduna a Bohuslav Kalva. Cenu získali aj dabingoví režiséri Zdeněk Štěpán a Alexandr Vrbata.
Pompidouovo centrum v Paríži zatvorili na najmenej päť rokov z dôvodu rozsiahlej renovácie. Saudská Arábia prispeje na náklady 463 miliónov eur. Známe umelecké a kultúrne centrum, ktoré bolo otvorené v roku 1977 a v ktorom sídli renomované Národné múzeum moderného umenia (Musée national d'art moderne), už roky priťahuje milióny návštevníkov a usporadúva legendárne výstavy. V bývalých podzemných garážach centra vzniknú ďalšie priestory a na siedmom poschodí vybudujú veľkú terasu.
Americká speváčka Madonna oznámila, že na budúci rok vydá nový album s tanečnou hudbou. Najpredávanejšia umelkyňa všetkých čias sa vracia k nahrávacej spoločnosti Warner Records, ktorá je spojená s jej ranými hitmi z 80. rokov ako „Like a Virgin“ a „Holiday“. „Som šťastná, že sme sa opäť spojili, a teším sa na budúcnosť, na tvorbu hudby, na nečakané veci, ktoré možno vyvolajú aj pár diskusií,“ uviedla sedemnásobná držiteľka ceny Grammy.
Renomovaného britského sochára Martina Jenningsa poverili vytvorením národného pamätníka zosnulej kráľovnej Alžbety II. Umelec vyhlásil, že je „nadšený“ a chce, aby bola objednaná pamiatka „zdrojom potešenia pre ľudí“. Jennings (68), ktorý v minulosti portrétoval aj kráľovnú matku a kráľa Karola III., vyhlásil: „Som absolútne nadšený, je to výnimočná úloha.“ Pamätník bude situovaný v Londýne a ponesie názov „Queen Elizabeth II Place“.
