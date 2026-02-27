< sekcia Zahraničie
TÝŽDEŇ VO VEDE: Dotrasy na západnom Slovensku i robotický mních
TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Seizmológovia zaznamenali po sobotnom zemetrasení na západnom Slovensku celkovo 32 dotrasov, v Japonsku predstavili robotického mnícha s umelou inteligenciou a v Keni podali prvé dávky lieku na prevenciu nákazy vírusom HIV. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov z oblasti vedy, techniky a výskumu.
Seizmológovia zaznamenali celkovo 32 dotrasov po sobotnom zemetrasení, ktoré zasiahlo západné Slovensko. Dva najväčšie mali magnitúdo 2,8. Informovali aj o škodách, ktoré po zemetrasení evidujú. Išlo napríklad o trhliny v budovách.
„Dva najväčšie dotrasy mali magnitúdo 2,8. Každý z týchto dotrasov uvoľnil približne 180-krát menej energie ako zemetrasenie s magnitúdom 4,3,“ uviedol Peter Moczo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMI UK). Všetky dotrasy dokopy tak podľa neho uvoľnili menej energie vo forme seizmických vĺn ako hlavný otras. Ako priblížil, päť dotrasov bolo s magnitúdom 2,4 až 2,8. S magnitúdom 0,9 až 1,9 bolo podľa neho 25 dotrasov a dva dotrasy nebolo možné kvantifikovať z hľadiska magnitúda.
Potvrdil, že zemetrasenie podľa očakávaní seizmológov spôsobilo veľkú odozvu. Do Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (ÚVZ SAV) zaslali podľa neho 6745 makroseizmických dotazníkov a 200 dotazníkov bolo vyplnených na stránke Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky. Zároveň podotkol, že predbežná epicentrálna makroseizmická intenzita je podľa Európskej makroseizmickej stupnice šesť stupňov. Pripomenul, že ide o predbežnú intenzitu, ktorú nemožno považovať za definitívnu. Automatické vyhodnotenie makroseizmickej intenzity podľa neho neberie do úvahy škodové hlásenia v makroseizmických dotazníkoch. Hlásené škody budú podľa jeho slov ešte overovať v teréne.
Kristián Csicsay z ÚVZ SAV v súvislosti so spôsobenými škodami v epicentrálnej oblasti priblížil, že v obci Báč evidujú väčšie trhliny v budove a v najbližších obciach od epicentra, v Kyselici a Šuľanoch, zaznamenali malé trhliny. Tie sú podľa neho typické a v obciach postihnutých zemetrasením ich je najviac. V obci Veľká Paka došlo podľa neho k prasknutiu skiel, čo je podľa Csicsaya typický prejav makroseizmickej intenzity šiesteho stupňa.
Japonskí vedci predstavili robotického mnícha poháňaného umelou inteligenciou (AI), ktorý má poskytovať duchovné poradenstvo a v budúcnosti možno zmierniť nedostatok „ľudských“ mníchov.
Robot, prezývaný aj Buddharoid, bol vyškolený na základe aj tých najezoterickejších budhistických textov. Dokáže tiež odpovedať na háklivé otázky, o ktorých by ľudia možno nechceli s inými diskutovať. Okrem hlasovej komunikácie dokáže vytvoriť aj pocit fyzickej prítomnosti duchovných vo svätyniach.
„V budúcnosti bude možné, že tieto stroje budú asistovať pri niektorých náboženských rituáloch tradične vykonávaných ľuďmi, alebo budú ľudí aj nahrádzať,“ uviedla vo vyhlásení univerzita v Kjóte.
Robot je najnovším projektom profesora Seidžiho Kumagaiho z Inštitútu pre budúcnosť ľudskej spoločnosti na Kjótskej univerzite. Pri vývoji Buddharoida spolupracoval s viacerými firmami a využil AI modely od OpenAI a ďalších na vývoj náboženských chatbotov, ako sú Buddha Bot či bot, ktorý učí zásady kresťanstva. Pre svoj nový projekt Kumagai nainštaloval aktualizovanú verziu „BuddhaBotPlus“ do humanoidného robota Unitree G1 vyrobeného v Číne.
AI chatboty sa v oblasti náboženstva používajú už na celom svete, pričom súčasne vyvolávajú diskusie o etickej stránke ich využitia. V Kjóte tak napr. už existuje android bez umelej inteligencie s názvom Mindar, ktorý prednáša kázne, a v Nemecku ešte v roku 2017 predstavili robot s dotykovou obrazovkou, ktorý dával požehnania v piatich jazykoch.
V Keni vo štvrtok podali prvú dávku prelomového antiretrovírusového lieku určeného na prevenciu nákazy vírusom HIV, ktorý oslabuje obranyschopnosť organizmu voči infekciám a zvyšuje zraniteľnosť voči niektorým vírusom vedúcim k rakovine.
Preparát lenakapavir sa podáva dvakrát ročne a podľa štúdií znižuje riziko prenosu vírusu HIV o viac ako 99,9 percenta, aj keď nevyvoláva imunitnú odpoveď - technicky teda nejde o vakcínu. Preparát funguje na chemickej báze: vírus HIV v tele blokuje, namiesto toho, aby imunitný systém „naučil“, ako sa pred vírusom brániť. Podľa odborníkov tento liek predstavuje obrovské zlepšenie oproti liečbe vyžadujúcej denné užívanie tabletiek.
Keňa je jednou z deviatich afrických krajín, ktoré vlani vybrali na zavedenie lenakapaviru - liek sa už používa v Južnej Afrike, Eswatini a Zambii.
V Keni žije približne 1,3 milióna ľudí s vírusom HIV, pričom najvyšší výskyt je medzi mladými vo veku 15 - 24 rokov. „Mnohí naši mladí ľudia stále čelia riziku nákazy... táto inovácia nám dáva novú silu v boji proti HIV,“ povedal kenský minister zdravotníctva Aden Duale pri spustení programu. Dodal, že liek sa bude príjemcom podávať bezplatne.
Minulý týždeň Keňa dostala prvú dodávku 21.000 dávok lenakapaviru. Stalo sa tak na základe dohody s výrobcom lieku, spoločnosťou Gilead Sciences a Globálnym fondom na boj proti AIDS.
