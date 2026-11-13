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TÝŽDEŇ VO VEDE: Nábor astronautov a dočasná družica Zeme
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spustil nábor astronautov, ktorí by mohli žiť a pracovať na Mesiaci.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Uplynulý týždeň priniesol vo svete vedy, techniky a výskumu viaceré pozoruhodné objavy a zistenia. NASA spustila nábor astronautov pre život a prácu na Mesiaci, planéta Zem má dočasne ďalšiu prirodzenú družicu a zistenie, že globálne emisie CO2 z fosílnych palív klesnú, čomu prispela aj vojna v Iráne. TASR prináša prehľad najzaujímavejších vedeckých udalostí a poznatkov uplynulého týždňa.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spustil nábor astronautov, ktorí by mohli žiť a pracovať na Mesiaci. Ide o najnovšie rozšírenie programu Artemis a úspešní kandidáti pomôžu „formovať budúcnosť ľudstva vo vesmíre“.
Začiatok náboru bol súčasťou leteckej šou v Kennedyho vesmírnom stredisku, ktorá propagovala prieskum Mesiaca a pokrok v letectve a technológii. „Toto je výnimočná chvíľa na vstup do zboru astronautov NASA,“ vyhlásil riaditeľ NASA Jared Isaacman. „Ľudia, ktorých vyberieme, by mohli chodiť po Mesiaci, žiť a pracovať na mesačnej základni a pomôcť pri vývoji systémov a operácií, ktoré napokon dopravia posádky na Mars,“ skonštatoval.
Termín na podávanie prihlášok je do štvrtka 3. decembra a NASA má uzavrieť výber v priebehu roka 2027. Zatiaľ posledný výber nových astronautov bol v roku 2024. Spomedzi viac ako 8000 kandidátov vybrali v septembri 2025 desať uchádzačov.
„Pre tých, ktorí sa prihlásia, je práca astronauta v NASA viac než len kariérnou príležitosťou,“ povedal astronaut a predseda výberovej komisie Scott Tingle. „Je to príležitosť stať sa súčasťou dedičstva prieskumníkov, ktorí posúvali hranice objavov a zohrávali úlohu v misiách tvarujúcich budúcnosť ľudstva vo vesmíre,“ zdôraznil.
NASA má v súčasnosti 32 aktívnych astronautov a nedávno predstavil ambíciu vrátiť Američanov na Mesiac v roku 2028. Pristátie na Mesiaci plánujú podporiť aj spoločnosti SpaceX a Blue Origin.
Uchádzač na pozíciu astronauta musí byť občanom USA a mať magisterský titul v oblasti vedy, techniky, inžinierstva či matematiky alebo lekárske vzdelanie, pilotný výcvik, poprípade dva roky štúdia v príslušnom doktorandskom programe. Požadujú sa tiež tri roky „súvisiacej odbornej praxe“.
Uchádzači z radov pilotov musia mať odlietaných 750 hodín v pozícii veliteľa vysokovýkonného prúdového lietadla alebo 1500 letových hodín na inom lietadle s pevnými krídlami alebo 1000 letových hodín na vrtuľníku.
Planéta Zem má od apríla ďalšiu prirodzenú družicu, keďže v apríli do gravitačného poľa Zeme vstúpil asteroid 2026 QQ8. Zem obehne jeden a pol krát, než v januári 2027 opustí jej gravitačné pole. Nový „minimesiac“ v novembri objavil maďarský astronóm Kriztián Sárneczky. O objave informovalo Centrum pre malé planéty Medzinárodnej astronomickej únie.
Asteroid 2026 QQ8 je veľký približne dva metre a nepredstavuje pre Zem žiadne riziko, keďže by pravdepodobne pred dopadom na jej povrch zhorel v zemskej atmosfére.
Podľa rekonštrukcie obežnej dráhy asteroid obletí okolo Slnka zvyčajne raz za 359 dní. K Zemi sa priblíži zhruba každých desať rokov na vzdialenosť 568.000 kilometrov, čo je asi jeden a pol násobok priemernej vzdialenosti medzi Mesiacom a Zemou.
Dočasné asteroidy na obežnej dráhe Zeme nie sú nezvyčajné. Podľa štúdie z minulého roka sa na zemskom orbite môže nachádzať až šesť dočasných prirodzených družíc. Mnohé z nich boli súčasťou samotného Mesiaca, od ktorého sa oddelili po náraze iného vesmírneho telesa.
Globálne emisie oxidu uhličitého (CO2) z fosílnych palív by mali v roku 2026 mierne klesnúť. Prispieva k tomu rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ale aj prudký rast cien ropy spôsobený vojnou v Iráne. Vyplýva to zo správy Global Carbon Budget, ktorú vedci zverejnili v utorok počas klimatického summitu COP31 v tureckej Antalyi.
Emisie zo spaľovania ropy, zemného plynu a uhlia, ktoré patria medzi hlavné príčiny klimatických zmien, sa za uplynulé desaťročie zvyšovali v priemere o 0,9 percenta ročne a vlani dosiahli rekordnú úroveň. V tomto roku však vedci očakávajú ich pokles o 0,4 percenta na 38,2 miliardy ton. Išlo by o prvé medziročné zníženie od roku 2020, keď pandémia ochorenia COVID-19 výrazne obmedzila svetovú ekonomiku, obchod a dopravu.
K poklesu emisií podľa výskumníkov prispela vojna v Iráne vedená Spojenými štátmi a uzavretie Hormuzského prielivu. Prudké zdraženie ropy totiž viedlo k zníženiu jej spotreby. Významnú úlohu zohráva aj rozširovanie solárnych a veterných elektrární a využívanie elektromobilov. Podľa správy tieto technológie pokrývajú dve tretiny nárastu celosvetového dopytu po energii.
„Pokles emisií CO2 z fosílnych palív je povzbudivý, ale zníženie spôsobené čiastočne geopolitickými otrasmi nie je udržateľným riešením klimatickej krízy,“ uviedol Pierre Friedlingstein z britskej Exeterskej univerzity, ktorý viedol výskum. Dlhodobým riešením podľa neho zostáva rýchle zavádzanie čistých energetických technológií.
Profesorka klimatológie Corinne Le Querová z University of East Anglia upozornila, že emisie sa po predchádzajúcich hospodárskych otrasoch, napríklad pandémii či globálnej finančnej kríze, opäť zvýšili. Podobný vývoj očakáva aj po zmiernení napätia na ropnom trhu.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spustil nábor astronautov, ktorí by mohli žiť a pracovať na Mesiaci. Ide o najnovšie rozšírenie programu Artemis a úspešní kandidáti pomôžu „formovať budúcnosť ľudstva vo vesmíre“.
Začiatok náboru bol súčasťou leteckej šou v Kennedyho vesmírnom stredisku, ktorá propagovala prieskum Mesiaca a pokrok v letectve a technológii. „Toto je výnimočná chvíľa na vstup do zboru astronautov NASA,“ vyhlásil riaditeľ NASA Jared Isaacman. „Ľudia, ktorých vyberieme, by mohli chodiť po Mesiaci, žiť a pracovať na mesačnej základni a pomôcť pri vývoji systémov a operácií, ktoré napokon dopravia posádky na Mars,“ skonštatoval.
Termín na podávanie prihlášok je do štvrtka 3. decembra a NASA má uzavrieť výber v priebehu roka 2027. Zatiaľ posledný výber nových astronautov bol v roku 2024. Spomedzi viac ako 8000 kandidátov vybrali v septembri 2025 desať uchádzačov.
„Pre tých, ktorí sa prihlásia, je práca astronauta v NASA viac než len kariérnou príležitosťou,“ povedal astronaut a predseda výberovej komisie Scott Tingle. „Je to príležitosť stať sa súčasťou dedičstva prieskumníkov, ktorí posúvali hranice objavov a zohrávali úlohu v misiách tvarujúcich budúcnosť ľudstva vo vesmíre,“ zdôraznil.
NASA má v súčasnosti 32 aktívnych astronautov a nedávno predstavil ambíciu vrátiť Američanov na Mesiac v roku 2028. Pristátie na Mesiaci plánujú podporiť aj spoločnosti SpaceX a Blue Origin.
Uchádzač na pozíciu astronauta musí byť občanom USA a mať magisterský titul v oblasti vedy, techniky, inžinierstva či matematiky alebo lekárske vzdelanie, pilotný výcvik, poprípade dva roky štúdia v príslušnom doktorandskom programe. Požadujú sa tiež tri roky „súvisiacej odbornej praxe“.
Uchádzači z radov pilotov musia mať odlietaných 750 hodín v pozícii veliteľa vysokovýkonného prúdového lietadla alebo 1500 letových hodín na inom lietadle s pevnými krídlami alebo 1000 letových hodín na vrtuľníku.
Planéta Zem má od apríla ďalšiu prirodzenú družicu, keďže v apríli do gravitačného poľa Zeme vstúpil asteroid 2026 QQ8. Zem obehne jeden a pol krát, než v januári 2027 opustí jej gravitačné pole. Nový „minimesiac“ v novembri objavil maďarský astronóm Kriztián Sárneczky. O objave informovalo Centrum pre malé planéty Medzinárodnej astronomickej únie.
Asteroid 2026 QQ8 je veľký približne dva metre a nepredstavuje pre Zem žiadne riziko, keďže by pravdepodobne pred dopadom na jej povrch zhorel v zemskej atmosfére.
Podľa rekonštrukcie obežnej dráhy asteroid obletí okolo Slnka zvyčajne raz za 359 dní. K Zemi sa priblíži zhruba každých desať rokov na vzdialenosť 568.000 kilometrov, čo je asi jeden a pol násobok priemernej vzdialenosti medzi Mesiacom a Zemou.
Dočasné asteroidy na obežnej dráhe Zeme nie sú nezvyčajné. Podľa štúdie z minulého roka sa na zemskom orbite môže nachádzať až šesť dočasných prirodzených družíc. Mnohé z nich boli súčasťou samotného Mesiaca, od ktorého sa oddelili po náraze iného vesmírneho telesa.
Globálne emisie oxidu uhličitého (CO2) z fosílnych palív by mali v roku 2026 mierne klesnúť. Prispieva k tomu rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ale aj prudký rast cien ropy spôsobený vojnou v Iráne. Vyplýva to zo správy Global Carbon Budget, ktorú vedci zverejnili v utorok počas klimatického summitu COP31 v tureckej Antalyi.
Emisie zo spaľovania ropy, zemného plynu a uhlia, ktoré patria medzi hlavné príčiny klimatických zmien, sa za uplynulé desaťročie zvyšovali v priemere o 0,9 percenta ročne a vlani dosiahli rekordnú úroveň. V tomto roku však vedci očakávajú ich pokles o 0,4 percenta na 38,2 miliardy ton. Išlo by o prvé medziročné zníženie od roku 2020, keď pandémia ochorenia COVID-19 výrazne obmedzila svetovú ekonomiku, obchod a dopravu.
K poklesu emisií podľa výskumníkov prispela vojna v Iráne vedená Spojenými štátmi a uzavretie Hormuzského prielivu. Prudké zdraženie ropy totiž viedlo k zníženiu jej spotreby. Významnú úlohu zohráva aj rozširovanie solárnych a veterných elektrární a využívanie elektromobilov. Podľa správy tieto technológie pokrývajú dve tretiny nárastu celosvetového dopytu po energii.
„Pokles emisií CO2 z fosílnych palív je povzbudivý, ale zníženie spôsobené čiastočne geopolitickými otrasmi nie je udržateľným riešením klimatickej krízy,“ uviedol Pierre Friedlingstein z britskej Exeterskej univerzity, ktorý viedol výskum. Dlhodobým riešením podľa neho zostáva rýchle zavádzanie čistých energetických technológií.
Profesorka klimatológie Corinne Le Querová z University of East Anglia upozornila, že emisie sa po predchádzajúcich hospodárskych otrasoch, napríklad pandémii či globálnej finančnej kríze, opäť zvýšili. Podobný vývoj očakáva aj po zmiernení napätia na ropnom trhu.