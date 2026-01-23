< sekcia Zahraničie
TÝŽDEŇ VO VEDE: Prelomová operácia a ultrazvukový prístroj na ISS
Kardiologický tím nemocnice v Rzeszówe ako prvý v regióne použil metódu liečby poruchy mitrálnej chlopne zabezpečujúcej správny tok krvi v srdci, ktorá nevyžaduje otvorenie hrudníka.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. V poľskom Rzeszówe po prvý raz v regióne operovali chlopne bez otvorenia hrudníka a posádke na ISS pomohol v krízovej situácii prenosný ultrazvukový prístroj. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov zo sféry vedy, techniky a výskumu.
Kardiologický tím Klinickej vojvodskej nemocnice v Rzeszówe ako prvý v regióne použil metódu liečby poruchy mitrálnej chlopne zabezpečujúcej správny tok krvi v srdci, ktorá nevyžaduje otvorenie hrudníka. Zákrok absolvovali štyria pacienti s pokročilým srdcovým zlyhávaním, u ktorých by klasická operácia predstavovala neprimerané riziko.
Nový postup je určený najmä chorým s viacerými sprievodnými ochoreniami, ako sú cukrovka alebo zlyhávanie obličiek, ako aj pacientom vo vyššom veku. Ide o skupinu, pri ktorej farmakologická liečba často neprináša dostatočný efekt a zdravotný stav neumožňuje invazívny chirurgický výkon.
Pri zákroku lekári zavádzajú implantát cez krčnú žilu a pod zobrazovacou kontrolou upravujú tvar chlopňového prstenca tak, aby sa zlepšila jeho tesnosť. Výkon prebieha v lokálnej anestéze a je spojený s menšou záťažou pre organizmus a kratšou rekonvalescenciou.
Vedúci kardiologickej kliniky Andrzej Przybylski uviedol, že rozvoj týchto metód súvisí so starnutím populácie a rastúcim počtom pacientov, ktorí sa pre kombináciu ochorení nemôžu liečiť tradičným spôsobom. Zlepšenie fyzickej kondície a zníženie potreby opakovaných hospitalizácií považujú lekári za hlavné prínosy zákroku.
Rzeszówské pracovisko sa podľa vedenia nemocnice dlhodobo zameriava na zavádzanie moderných a menej invazívnych postupov vrátane diaľkového monitorovania pacientov s implantovanými srdcovými zariadeniami.
Astronauti z misie Crew-11 evakuovaní minulý týždeň z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) v stredu na svojom prvom verejnom vystúpení uviedli, že pri riešení zdravotných problémov jedného z členov posádky bol mimoriadne užitočný prenosný ultrazvukový prístroj.
Americkí astronauti Zena Cardmanová a Michael Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov odmietli prezradiť, kto z nich a prečo potreboval lekársku starostlivosť. Išlo o prvú evakuáciu posádky ISS od začiatku jej plnej prevádzky v novembri 2000.
Fincke uviedol, že ultrazvukový prístroj použili už 7. januára, v prvý deň zdravotných komplikácii jedného z nich. Využívali ho aj predtým na pravidelné kontroly zmien ich tiel v stave beztiaže.
„Takže, keď sme mali túto krízu, ultrazvukový prístroj bol veľmi užitočný,“ uviedol Fincke. Podľa neho bol natoľko prínosný, že by mal byť súčasťou každého budúceho letu do vesmíru.
„Samozrejme sme nemali iné veľké prístroje, ktoré máme na Zemi. Snažíme sa uistiť, že pred odletom nie je nikto náchylný na prekvapenia. Ale niekedy nastanú prekvapenia a tím bol pripravený, príprava preto bola veľmi dôležitá,“ dodal.
Cardmanová uviedla, že ISS je najlepšie ako sa dá pripravená na rôzne typy prípadov núdze. NASA podľa nej urobila správne rozhodnutie, keď uprednostnila zdravie posádky.
Crew Dragon minulý týždeň dopravila na Zem štvorčlennú posádku z ISS pre zdravotné ťažkosti jedného z jej členov. Na ISS boli od 1. augusta 2025 v rámci jedenásteho letu kozmickej lode Crew Dragon (Crew-11) a pôvodne sa mali vrátiť v polovici februára.
