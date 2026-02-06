< sekcia Zahraničie
TÝŽDEŇ VO VEDE: Štart misie Crew-12 i staroveká rímska loď
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Štart misie Crew-12 k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) by sa mohol oneskoriť, na dne mora pri pobreží Talianska objavili starovekú rímsku nákladnú loď a spoločnosť Blue Origin oznámila pozastavenie vesmírnej turistiky, lebo sa chce zamerať na Mesiac. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov z oblasti vedy, techniky a výskumu.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok oznámil, že štart misie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, plánovaný pôvodne na budúci týždeň, by sa mohol oneskoriť pre problém s raketou Falcon 9 spoločnosti SpaceX.
Raketa uzemnili v súvislosti s problémom, ku ktorému došlo v pondelok počas misie Starlink 17-32 so štartom z Vandenbergovej kozmickej základne v Kalifornii. Napriek tomu, že všetkých 25 družíc bolo úspešne dopravených na stanovenú obežnú dráhu, na druhom stupni Falconu 9 došlo k problému v záverečnej fáze deorbitácie - riadenom navádzaní späť do atmosféry.
Zástupca riaditeľa NASA Amit Kshatriya na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že vyšetrujú tento problém s cieľom určiť jeho príčinu. Zaoberá sa ním aj americký Federálny úrad pre letectvo (FAA).
Pre túto „anomáliu“ spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska pozastavila štarty rakety Falcon 9 vrátane letu k ISS, ktorý je plánovaný na 11. februára z mysu Canaveral na Floride so záložnými štartovacími oknami 12. a 13. februára.
Posádku Crew-12 tvoria Američania Jessica Meirová a Jack Hathaway spolu s francúzskou astronautkou Sophie Adenotovou a ruským kozmonautom Andrejom Feďajevom.
Talianska polícia počas rutinných kontrol objavila na morskom dne pri južnom pobreží krajiny pozostatky starovekej rímskej nákladnej lode s niekoľkými amforami na palube. Plavidlo našli už v polovici minulého roka, no pre obavy z rabovania musela byť táto informácia prísne utajená.
V júni minulého roka si príslušníci záchranných zložiek počas bežnej hliadky pri pobreží v okolí mesta Gallipoli na juhu regiónu Apúlia všimli anomálie na morskom dne. Rozhodli sa pre ponor a objavili pozostatky nákladnej lode.
Denník La Repubblica s odvolaním sa na odborníkov uviedol, že loď pochádza približne zo 4. storočia. Pravdepodobne vyplávala zo severnej Afriky a v amforách, ktoré prevážala, bol garum – korenistá omáčka z fermentovaných rýb, ktorá bola bežnou prísadou v starovekej rímskej kuchyni.
Oblasť je od leta pod neustálym dohľadom. V najbližších mesiacoch majú archeológovia systematicky zdokumentovať a preskúmať vrak plavidla. Ich práca by mala poskytnúť nové poznatky o obchodných trasách, stavbe lodí a pohybe tovaru v období neskorej Rímskej ríše.
Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v piatok oznámila, že dočasne pozastaví lety svojej rakety New Shepard využívanej na vesmírnu turistiku na obdobie aspoň dvoch rokov, aby sa mohla viac sústrediť na let na Mesiac.
„Toto rozhodnutie odráža záväzok spoločnosti Blue Origin k národnému cieľu, ktorým je návrat na Mesiac,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Na rakete New Shepard už desiatky ľudí dosiahli Kármánovu hranicu, ktorá je všeobecne akceptovaná ako hranica vesmíru. Blue Origin sa však zároveň snaží konkurovať spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska v letoch na obežnú dráhu.
Bezosova spoločnosť vlani úspešne uskutočnila dva bezpilotné lety na obežnú dráhu s raketou New Glenn, ktorá je omnoho výkonnejšia v porovnaní s raketou New Shepard.
NASA začala vlani hľadať ďalšie ponuky pre svoju plánovanú misiu na Mesiac, teda tretiu fázu programu Artemis, aby konkurovala spoločnosti SpaceX, o ktorej vtedajší šéf NASA Sean Duffy povedal, že „zaostáva“. Spoločnosť Blue Origin má v súčasnosti zmluvu na piatu plánovanú misiu v rámci multimiliardového programu Artemis.
Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia zvyšuje tlak na NASA, aby urýchlila prípravy na let ľudskej posádky na Mesiac, keďže o podobné aktivity sa pokúša aj Čína.
