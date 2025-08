TÝŽDEŇ VO VEDE: Umelá inteligencia proti rakovine a naklonenie Zeme

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. Umelá inteligencia dokáže navrhnúť bielkoviny, ktoré pomáhajú v boji proti rakovine, a zistenie, že Zem sa čerpaním podzemnej vody za 20 rokov naklonila o 80 centimetrov. TASR prináša týždňový súhrn zaujímavých udalostí a poznatkov zo sféry vedy, techniky a výskumu.



Vedcom z Technickej univerzity v dánskom Lyngby sa podarilo za pomoci umelej inteligencie (AI) vytvoriť typ bielkovín, ktoré dokážu s pozoruhodnou presnosťou navádzať protirakovinové bunky (T-lymfocyty) k tým rakovinovým a pomôcť tým ničiť zhubné nádory.



Štúdia zverejnená vo vedeckom žurnále Science popisuje, ako dokáže generatívna AI vytvárať drobné bielkoviny, ktoré podstatne zvyšujú schopnosť ľudských imunitných buniek ničiť rakovinu. V laboratórnych testoch T-lymfocyty sprevádzané týmito bielkovinami rýchlo lokalizovali a zabili melanómové bunky zodpovedné za rýchlo sa šíriacu a často smrteľnú formu rakoviny kože.



„Je to, akoby sme imunitným bunkám dávali Mapy Google na liečbu rakoviny. Pomáhame T-lymfocytom nájsť nádor oveľa efektívnejšie, ako by to dokázali samy,“ uviedol výskumník z Technickej univerzity v Lyngby Timothy Jenkins.



Štúdia prispieva k výskumu imunoterapie, čo je typ liečby, ktorý posilňuje prirodzenú obranyschopnosť tela v boji proti chorobám. Oproti revolučnej, no zdĺhavej CAR T-bunkovej terapii, ktorá využíva pacientove vlastné geneticky modifikované T-lymfocyty, nová metóda dokáže za pomoci AI navrhnúť sprevádzajúce bielkoviny len za niekoľko dní.



Výskumníci z univerzity v juhokórejskom Soule skúmali, nakoľko dokáže čerpanie podzemnej vody zmeniť sklon a rotáciu Zeme či ovplyvniť rýchlosť stúpania hladiny morí. V najnovšej štúdii, publikovanej v akademickom žurnále Geophysical Research Letters, zistili, že čerpanie podzemnej vody má zrejme širšie následky, ako sa doteraz myslelo.



Vedci zo soulskej univerzity prišli so zistením, že za uplynulých 20 rokov sa čerpaním vody zemepisný pól Zeme naklonil o približne 80 centimetrov a hladina morí sa zvýšila o 0,6 centimetra.



„Zemepisný pól mení veľa vecí. Naša štúdia ukazuje, že spomedzi príčin súvisiacich so zmenou klímy má redistribúcia podzemnej vody v skutočnosti najväčší vplyv na posun zemepisného pólu,“ vyhlásil jeden z vedcov.



Zem sa otáča podľa zemepisného pólov a rozloženie vody na planéte ovplyvňuje rozloženie jej hmoty. „Je to podobné, ako keby sme na vĺčik (rotujúca hračka) pridali kúsok hmoty. Tak aj Zem sa točí trochu inak, keď na nej pohybujeme s vodou,“ uvádzajú vedci.



Na vplyv vodnej masy na zmenu rotácie Zeme poukázala už v roku 2016 štúdia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Príspevok juhokórejských vedcov k výskumu problematiky prináša nové údaje.



„Som veľmi rád, že sme našli nevysvetliteľnú príčinu posunu zemepisného pólu. Na druhej strane, ako obyvateľ Zeme a otec som znepokojený a prekvapený, že čerpanie podzemnej vody je ďalším zdrojom stúpania hladiny morí,“ uviedol hlavný výskumník štúdie.



Štúdia pracovala s údajmi z rokov 1993 až 2010 a ukázala, že prečerpanie 2,15 bilióna ton podzemnej vody spôsobilo zmenu naklonenia Zeme približne o 80 centimetrov. Podzemná voda slúži prevažne na zavlažovanie plodín a ľudské využitie a nakoniec skončí v oceánoch.