U amerického viceprezidenta a jeho manželky nezistili koronavírus

Washington 22. marca (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence a jeho manželka Karen podstúpili testy na prítomnosť nového koronavírusu a oba ich testy boli negatívne. Informovala o tom viceprezidentova hovorkyňa Katie Millerová na Twitteri.



Pence v sobotu oznámil, že sa spolu s manželkou nechajú otestovať v reakcii na skutočnosť, že nákazu potvrdili u jedného z pracovníkov jeho kancelárie.



Pence podľa agentúry AFP ubezpečil, že ani on, ani prezident USA Donald Trump neprichádzali s infikovaným pracovníkom do priameho kontaktu. Uvedený zamestnanec bol naposledy v Bielom dome v pondelok.



Viceprezident tiež zdôraznil, že ani on, ani jeho manželka Karen nemajú žiadne symptómy ochorenia.



Pence je šéfom tímu Bieleho domu, ktorý prijíma opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu v USA.



V celej krajine zaznamenali podľa televíznej stanice CNN viac ako 25.000 prípadov nákazy a koronavírusu zatiaľ podľahlo najmenej 323 ľudí - vrátane 94 osôb v štáte Washington, 70 v štáte New York a 24 v Kalifornii.