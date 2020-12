U amerických vojakov potvrdili po príchode do Južnej Kórey koronavírus

Soul 17. decembra (TASR) - Piati príslušníci amerických síl v Južnej Kórei a dvaja civilisti boli pozitívne testovaní na nový koronavírus po príchode do Južnej Kórey v uplynulých dvoch týždňoch. Oznámili to Sily Spojených štátov v Kórei (USFK), ktoré citovala agentúra Jonhap.



Štyria vojaci pristáli na leteckej základni Osan v meste Pchjongtchek, približne 70 kilometrov južne od hlavného mesta Soul. Nachádzali sa palube oficiálnych vládnych letov, ktoré sa uskutočnili medzi 30. novembrom a 14. decembrom, uviedla armáda Spojených štátov.



Piaty príslušník USFK, jeden civilný pracovník z rezortu obrany USA a rodinný príslušník prileteli komerčnými letmi na medzinárodné letisko Inčchon pri Soule v dňoch 3. a 13. decembra.



Piati z nich mali pozitívne testy už počas prvého povinného testovania na ochorenie COVID-19 predtým, než odišli do domácej karantény, u zvyšných dvoch sa prítomnosť vírusu potvrdila po druhom testovaní, uviedli USFK.



Všetky osoby spojené s USFK musia pred vstupom do Južnej Kórey podstúpiť test na koronavírus a ísť do domácej 14-dňovej karantény. Zdravotnícky personál ich otestuje po druhý raz pred ukončením karantény.



"Prebehlo dôkladné čistenie dopravných prostriedkov a karanténnych miestností," uviedli USFK a dodali, že žiadna z nakazených osôb neprišla do kontaktu s inými ľuďmi bývajúcimi v objektoch USFK ani miestnymi obyvateľmi.



V Južnej Kórei po týchto nových prípadoch nákazy evidujú celkovo 442 infekcií koronavírusom súvisiacich s USFK.