U bývalého štátneho tajomníka Völnera vykonali domovú prehliadku

Budapešť 15. decembra (TASR) - Maďarská polícia vykonala v stredu domovú prehliadku u bývalého štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti a poslanca parlamentu za vládnu stranu Fidesz Pála Völnera, ktorý čelí podozreniam z korupcie. Správu potvrdil pre spravodajský server 24.hu advokát Gábor Papp.



Prokuratúra sa k domovej prehliadke zatiaľ nevyjadrila.



Fidesz 7. decembra avizoval, že jej poslanci zahlasujú za odňatie Völnerovej poslaneckej imunity, "aby sa tak mohol pred justíciou očistiť". Parlament tento krok schválil v utorok.



Völner, ktorý po vypuknutí kauzy odstúpil z postu štátneho tajomníka, ku kauze vyhlásil, že nespáchal žiaden trestný čin a svoje úlohy na poste štátneho tajomníka a ministerského splnomocnenca zodpovedného za oblasť exekútorov plnil čestne a v súlade so zákonmi.



Podľa medializovaných informácií sa prípad prevalil po tom, čo jeden z adeptov na exekútora napriek údajnému podplateniu predsedu Zboru maďarských súdnych exekútorov (BVK) Györgya Schadla v konkurze neuspel.



Generálna prokuratúra minulý utorok uviedla, že v rámci vyšetrovania sa objavilo dôvodné podozrenie, že Völner dostával od Schadla pravidelne a dlhšiu dobu sumu vo výške dvoch až piatich miliónov forintov (od 5488 do 13.720 eur) za vybavovanie konkrétnych prípadov. Predsedu BVK už vzali do vyšetrovacej väzby a zablokovali mu majetok.