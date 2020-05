U domorodého kmeňa v Ekvádore zistili prvý prípad nákazy koronavírusom

Quito 18. mája (TASR) - Prvý prípad nákazy novým koronavírusom bol zistený u jedného z domorodých kmeňov, žijúcich v Amazonskom pralese na území Ekvádora, informovala agentúra AFP odvolajúc sa na údaje zverejnené v nedeľu ekvádorským ministerstvom zdravotníctva.



Waoranské organizácie prostredníctvom Aliancie pre ľudské práva v Ekvádore (DDHH) varovali, že šírenie COVID-19 by mohlo mať "katastrofálne a veľmi zhubné" následky pre ich komunitu, ktorá je náchylná na choroby.



Prvý prípad hlásený v kmeni Waorani je "17-ročná tehotná žena, u ktorej sa začali prejavovať príznaky 4. mája," uviedlo ministerstvo. Bola hospitalizovaná v nemocnici v hlavnom meste, kde ju umiestnili do izolácie.



Federálna vláda v spolupráci s náčelníkmi domorodých kmeňov skontrolovala 40 ľudí, s ktorými žena prišla do styku v komunite Miwaguno, ktorá má 140 obyvateľov. "Bolo zistených sedemnásť ľudí s anamnézou dýchacích problémov. K dnešnému dňu malo šesť z nich symptómy, takže sa vykonalo 20 rýchlotestov a sedem výterov z nosohltana," uviedlo ministerstvo zdravotníctva, výsledky testov však nezverejnilo.



Ekvádor, jedna z najťažšie postihnutých krajín Latinskej Ameriky, je už druhý mesiac v tzv. lockdowne, ktorý má spomaliť šírenie koronavírusu v krajine.



Ekvádor zaznamenal okolo 33.000 prípadov nákazy 2700 úmrtí v dôsledku koronavírusu.