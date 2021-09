U prvovoličov bodovali FDP a Zelení, podpora CDU/CSU a SPD bola nízka

Berlín 27. septembra (TASR) - Najsilnejšou stranou u prvovoličov sa v nemeckých parlamentných voľbách, ktoré sa konali v nedeľu, stala Slobodná demokratická strana (FDP) so ziskom 23 percent. Na druhom mieste skončili u tejto vekovej skupiny s 22 percentami Zelení, vyplýva z výsledkov inštitútu Infratest/dimap pre rozhlasovú stanicu Bayerischer Rundfunk.



Za sociálnych demokratov (SPD) hlasovalo len 15 percent prvovoličov a ešte menej z nich - len desať percent - podporilo konzervatívnu úniu CDU/CSU, informuje denník Die Zeit. Za stranu Ľavica hlasovalo osem percent 18-ročných a za krajine pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD) sedem percent. Mimoriadne vysoký podiel (15 percent) majú u uvedenej skupiny ostatné, menšie strany.



Die Zeit konštatuje, že ak by o výsledku volieb rozhodovali prvovoliči, FDP a Zelení by teoreticky získali väčšinu v parlamente a "kancelárom mladých" by sa stal predseda liberálov z FDP Christian Lindner.



Z aktuálnych volebných prognóz stanice ARD (o 21.52 h) vyplýva, že tesne vedie SPD so ziskom 25,8 percenta hlasov, nasleduje CDU/CSU s 24,2 percentami hlasov, na treťom mieste sú Zelení (14,3 percenta hlasov), za nimi sa umiestnili FDP (11,5 percenta), AfD (10,6 percenta) a Ľavica (päť percent).