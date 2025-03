Úbytok ľadovcov je bezprecedentný,ohrozené je živobytie 2 miliárd ľudí

Paríž 21. marca (TASR) - Ľadovce sa topia rýchlejšie než kedykoľvek predtým, v dôsledku čoho sú ohrozené zásoby potravín a vody pre dve miliardy ľudí na celom svete. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorú zverejnila v piatok pri príležitosti prvého Svetového dňa ľadovcov. Správa poukazuje na "bezprecedentný" úbytok ľadovcov spôsobený klimatickou krízou, ktorý ohrozuje ekosystémy, poľnohospodárstvo a zdroje vody, píše TASR podľa denníka The Guardian.



Úbytkom ľadovcov a snehových zrážok v horských oblastiach budú podľa UNESCO pravdepodobne nejakým spôsobom ovplyvnené dve tretiny všetkého zavlažovaného poľnohospodárstva.



V horských oblastiach žije približne miliarda ľudí a až polovica z nich v rozvojových krajinách už pociťuje nedostatok potravín. Situácia sa bude pravdepodobne zhoršovať, pretože podľa správy je produkcia potravín v týchto regiónoch závislá od topiaceho sa snehu a ľadovcov. Voda z nich spočiatku napĺňa rieky a jazerá, ale tento zdroj nakoniec vyschne.



"Tieto prírodné vodné veže čelia bezprostrednému nebezpečenstvu. Táto správa poukazuje na naliehavú potrebu konať," vyhlásila generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová.



Z iného výskumu Svetovej meteorologickej organizácie, ktorá tento týždeň zverejnila výročnú správu o stave klímy, je tempo topenia ľadovcov najprudšie v histórii meraní. V štúdii sa uvádza, že za posledné tri roky došlo k najväčšiemu úbytku ľadovcov. Medzi najviac postihnuté oblasti patria Nórsko, Švédsko, Špicbergy a tropické Andy. Iba v roku 2024 stratili ľadovce 450 gigaton hmoty.



Zrýchlený úbytok spôsobuje, že horské ľadovce sú jedným z najväčších prispievateľov k zvyšovaniu hladiny morí. To ohrozuje milióny ľudí ničivými povodňami a poškodzuje vodné cesty, od ktorých sú závislé miliardy ľudí v oblasti vodnej energie a poľnohospodárstva.