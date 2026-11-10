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UBYTOVANIE ZDRAŽELO: Študenti v Belgicku si za bývanie priplatia
V priebehu šiestich rokov vzrástli priemerné celkové náklady na študentské ubytovanie zo 475 na 600 eur.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Študenti v Belgicku v tomto akademickom roku zaplatia za bývanie v priemere 600 eur mesačne, čo je o desať eur viac než v minulom roku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnili poskytovateľ študentského ubytovania Diggit StudentLife a spoločnosť Stadim, ktorá sa špecializuje na oblasť nehnuteľností. Nárast cien je nižší než miera inflácie, čo znamená, že v reálnom vyjadrení ceny „rastú pomalšie“ a v meste Kortrijk nájomné prvýkrát kleslo. TASR o tom píše podľa agentúry Belga.
Najdrahším regiónom pre študentské ubytovanie zostáva Brusel s priemerným mesačným nájomným 705 eur. Vo Flámsku študenti platia v priemere 625 eur a vo Valónsku 545 eur. Najdrahšia je samostatná garsónka – v Bruseli priemerné mesačné nájomné za takýto typ bývania po prvýkrát prekročilo 800 eur.
Študentská izba bez vlastnej kúpeľne vyjde študenta v Belgicku v priemere na 505 eur mesačne a izba s vlastnou kúpeľňou na 595 eur. V prípade garsónky sa priemerná cena zvyšuje na 700 eur.
V priebehu šiestich rokov vzrástli priemerné celkové náklady na študentské ubytovanie zo 475 na 600 eur. Autori prieskumu po prvýkrát zaznamenali aj pokles cien v jednej z lokalít: zrejme vyššia ponuka študentských izieb v meste Kortrijk vytvára tlak na znižovanie nájomného. Podľa odborníkov tak rozširovanie kapacít študentského bývania môže spomaliť rast cien.
Prieskum tiež poukazuje na výrazné cenové rozdiely v rámci toho istého mesta na základe konkrétnej lokality a kvality ubytovania, doplnila Belga.
Najdrahším regiónom pre študentské ubytovanie zostáva Brusel s priemerným mesačným nájomným 705 eur. Vo Flámsku študenti platia v priemere 625 eur a vo Valónsku 545 eur. Najdrahšia je samostatná garsónka – v Bruseli priemerné mesačné nájomné za takýto typ bývania po prvýkrát prekročilo 800 eur.
Študentská izba bez vlastnej kúpeľne vyjde študenta v Belgicku v priemere na 505 eur mesačne a izba s vlastnou kúpeľňou na 595 eur. V prípade garsónky sa priemerná cena zvyšuje na 700 eur.
V priebehu šiestich rokov vzrástli priemerné celkové náklady na študentské ubytovanie zo 475 na 600 eur. Autori prieskumu po prvýkrát zaznamenali aj pokles cien v jednej z lokalít: zrejme vyššia ponuka študentských izieb v meste Kortrijk vytvára tlak na znižovanie nájomného. Podľa odborníkov tak rozširovanie kapacít študentského bývania môže spomaliť rast cien.
Prieskum tiež poukazuje na výrazné cenové rozdiely v rámci toho istého mesta na základe konkrétnej lokality a kvality ubytovania, doplnila Belga.