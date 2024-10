Účasť BSW na vládnych rokovaniach v Durínsku kritizovala šéfka strany

Erfurt 29. októbra (TASR) - Tri celonemecké politické strany sa v pondelok dohodli na tzv. mierovej doložke v spolkovej krajine Durínsko. Súčasťou novej dohody sú kresťanskí demokrati (CDU) s 23 kreslami, Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) s 15 kreslami a sociálni demokrati (SPD) so šiestimi kreslami. TASR informuje podľa agentúry DPA.



V miestnych krajinských voľbách 1. septembra vyhrala krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) a získala 32 z 88 kresiel v krajinskom parlamente. Ostatné strany s ňou nechcú vytvoriť vládnu koalíciu.



Nová možná koalícia potrebuje na získanie väčšiny v parlamente ešte jedno kreslo. Samotné koaličné rozhovory v Durínsku by sa mali začať v utorok. "Podarilo sa nám nájsť konsenzus," povedal šéf durínskej CDU Mario Voigt. Šéfka durínskej BSW Katja Wolfová povedala, že diskusie boli intenzívne, a že Wagenknechtovej súhlas nebol formálne potrebný.



Samotná celonemecká šéfka BSW neskôr výsledok rokovaní kritizovala a tzv. mierovú doložku označila za chybu. Otázku mieru označila za jednu z najdôležitejších tém predvolebnej kampane strany. Mierová klauzula hovorí, že strany podporia všetky diplomatické iniciatívy zamerané na ukončenie vojny Ruska s Ukrajinou.



"Ak si CDU a SPD uvedomia, že si dovoľujeme vyjednávať o elementárnej otázke, konkrétne o otázke vojny a mieru, nielenže by sme v tomto bode stratili tvár, ale budeme menej úspešní vo všetkých ostatných bodoch, pretože ... ostatné strany vás už nebudú brať vážne," hodnotila Wagenknechtová situáciu v Durínsku.



V Durínsku, Sasku a Brandenbursku prebiehajú rozhovory o zostavení vlády so zapojením BSW. Táto ľavicová strana kritizuje nemeckú vojenskú podporu Ukrajiny a plány umiestniť americké rakety Tomahawk v Nemecku. V júli Nemecko a USA oznámili dohodu o umiestnení amerických rakiet stredného doletu na území Nemecka od roku 2026. Bude to prvýkrát od konca studenej vojny.