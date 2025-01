Účasť na inaugurácii Trumpa plánuje aj bývalý šéf NATO Stoltenberg

Berlín 7. januára (TASR) - Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg plánuje pricestovať do Washingtonu na inauguráciu novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa uskutoční 20. januára. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Stoltenberg sa vo februári stane predsedom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC). V novej funkcii sa podľa jeho slov zameria na posilnenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európou. Oficiálne by mal úlohu šéfa MSC prevziať po nadchádzajúcom 61. zasadnutí konferencie od 14. do 16. februára.



Medzi rokmi 2000 až 2013 bol takmer desať rokov premiérom Nórska. V roku 2014 ho vymenovali za generálneho tajomníka NATO a členovia Aliancie jeho funkčné obdobie predĺžili štyrikrát. Začiatkom októbra ho vystriedal bývalý holandský premiér Mark Rutte.



Mníchovská bezpečnostná konferencia bola založená v roku 1963. Každý rok vo februári sa na nej v Mníchove zídu hlavy štátov, premiéri, ministri mnohých krajín, vojenskí experti či predstavitelia zbrojárskeho priemyslu, aby diskutovali o problémoch bezpečnostnej politiky. Doteraz jej vždy šéfoval nemecký občan, Stoltenberg túto tradícia ako prvý zmenil.