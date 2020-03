Účasť na komunálnych voľbách bola vo Francúzsku pre koronavírus nízka

Paríž 16. marca (TASR) - Rekordne nízka účasť poznačila v nedeľu komunálne voľby vo Francúzsku, keď milióny voličov nešli v prvom kole hlasovať pre obavy z nového koronavírusu. Objavili sa aj výzvy na zrušenie druhého kola o týždeň v čase úsilia zastaviť šírenie nákazy, píše agentúra AFP.



Inštitúty pre prieskum verejnej mienky odhadli mieru neúčasti na 54 až 56 percent, čo je o 20 percentuálnych bodov viac než predošlý "rekord" z komunálnych volieb spred šiestich rokov.



Premiér Édouard Philippe, ktorý kandiduje na starostu normandského prístavného mesta Le Havre, uviedol, že s vedcami prekonzultuje konanie druhého kola volieb budúcu nedeľu.



"Vysoká miera neúčasti demonštruje rastúce obavy našich občanov z tejto krízy," povedal Philippe v televíznom vystúpení po zatvorení volebných miestností.



Hlasovanie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako vláda nariadila uzavretie všetkých barov, reštaurácií a ďalších podnikov, ktorých prevádza nie je nevyhnutná. Mnohí ľudia pritom očakávajú, že v najbližších dňoch môže nasledovať ešte prísnejšie obmedzenie pohybu.



Francúzsko zaznamenalo v nedeľu 36 ďalších úmrtí na nový koronavírus, čo je najviac za jeden deň od začiatku epidémie. Jej celková bilancia v krajine tak dosiahla 127 úmrtí a 5423 infikovaných od januára, vyplýva z údajov národného zdravotníckeho ústavu.



Vláda odmietla výzvy na zrušenie prvého kola komunálnych volieb vnímaných ako dôležitá skúška popularity prezidenta Emmanuela Macrona s tým, že boli podniknuté dostatočné opatrenia na dezinfekciu volebných miestností.



"Je dôležité v týchto časoch hlasovať," vyhlásil Macron po tom, ako po dezinfekcii rúk gélom odovzdal svoj hlas v severnom Francúzsku.



Možné odvolanie druhého kola by si však vyžadovalo súčasne opakovanie prvého kola, uvádzajú odborníci na ústavné právo.



Celonárodné výsledky zatiaľ neboli oznámené, no neočakáva sa, že by Macronova centristická strana Republika v pohybe zaznamenala väčšie úspechy v súboji o 35.000 kresiel starostov.



V Paríži čiastkové výsledky zverejnené ministerstvo vnútra ukázali, že doterajšia socialistická starostka Anne Hidalgová má náskok pred Rachidou Datiovou z konzervatívnej strany Republikáni. Kandidátka Macronovej strany Agnes Buzynová za nimi po sčítaní hlasov v 15 zo 27 obvodov výrazne zaostávala, informovala agentúra DPA.



Odhady predtým pripísali dobrú pozíciu Zeleným, ktorých uchádzači by mohli získať posty starostov v ďalších väčších mestách ako Lyon, Štrasburg či Bordeaux, pričom ich kandidát a doterajší starosta jasne vedie v meste Grenoble.



Krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej má podľa odhadov šancu zvíťaziť vo svojom prvom väčšom meste, ktorým je Perpignan na juhu krajiny.