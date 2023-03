Účasť na parlamentných voľbách v Kube bola vyše 70 percent

Havana 27. marca (TASR) — Obyvatelia Kuby rozhodovali v nedeľu o novom zložení jednokomorového parlamentu. Na voľbách sa podľa predbežných údajov, ktoré v noci na pondelok zverejnila volebná komisia, zúčastnilo k 17.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) 70,33 percenta z ôsmich miliónov oprávnených voličov. Uviedla to agentúra AFP.



Je to mierny nárast v porovnaní so 68,5 percenta voličov, ktorí sa v novembri minulého roka zúčastnili na komunálnych voľbách. Ide o najnižšiu účasť od zavedenia súčasného volebného systému na Kube v roku 1976.



Vlani v septembri približne 74 percent oprávnených voličov hlasovalo v referende o novom zákone o rodine. V roku 2019 sa 90 percent voličov zúčastnilo na referende o novej ústave.



Účasť na voľbách nie je na Kube povinná, čo v posledných rokoch využíva čoraz viac voličov, konštatuje AFP. Opozícia pred parlamentnými voľbami vyzvala občanov, aby sa zdržali hlasovania, ktoré považuje za frašku.



Celkovo 23.648 volebných miestností sa zatvorilo o 19.00 h miestneho času (v pondelok o 01.00 h SELČ), o hodinu neskôr, ako pôvodne oznámili úrady.



O 470 kresiel sa uchádzal rovnaký počet kandidátov — 263 žien a 207 mužov. Keďže na Kube nie je povolená opozícia, väčšina kandidátov bola členmi Komunistickej strany Kuby (PCC). Medzi kandidátmi boli aj prezident Miguel Díaz-Canel a jeho predchodca, 91-ročný Raúl Castro.



Na zvolenie musia kandidáti získať najmenej 50 percent hlasov. Voliči mali dve možnosti: mohli zaškrtnúť ľubovoľný počet jednotlivých kandidátov alebo zvoliť možnosť "hlasovať za všetkých". Vláda odporučila, aby využili druhú možnosť.



Nový parlament by mal zasadnúť 19. apríla, keď budú poslanci voliť prezidenta krajiny. Očakáva sa, že súčasný prezident Miguel Díaz-Canel získa ďalší mandát.