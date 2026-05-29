Účasť na Trumpom oslavách nezávislosti USA odriekli ďalší umelci
Autor TASR
Washington 29. mája (AFP) - Plán Bieleho domu usporiadať veľkolepé oslavy 250. výročia nezávislosti USA utrpel ďalšiu ranu po tom, čo sa v piatok z účasti na sérii koncertov odhlásili ďalší traja interpreti. Ako dôvod uviedli napätie v politike i spoločnosti, informovala agentúra AFP.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa pôvodne oznámila, že v rámci série koncertov, ktoré sa mali konať od 25. júna do 10. júla na National Mall vo Washingtone, vystúpia viacerí hviezdni účinkujúci.
Dramaturgia a line-up podujatia sa však postupne rozpadá, lebo svoju účasť odriekli ďalší interpreti. V piatok svoje vystúpenie zrušili glamrocker Bret Michaels a country speváčka Martina McBrideová, ktorí sa pridali k skupine Commodores a ďalším dvom formáciám. Z pôvodne oznámenej zostavy tak zostala už len menšia časť.
Medzi zostávajúcimi účinkujúcimi sú raperi Vanilla Ice a Flo Rida, skupina C+C Music Factory a člen dua Milli Vanilli Fab Morvan, ktorý po smrti druhého člena Roba Pilatusa pokračuje v sólovej kariére.
Organizátori osláv nazvaných Freedom 250 naďalej tvrdia, že pôjde o nestranícke podujatie, avšak Trump sa program snaží ovplyvniť – vrátane tým, že do programu chce zaradiť zápas bojových umení, ktorý sa v areáli Bieleho domu bude konať 14. júna - v deň jeho 80. narodenín.
Michaels, frontman skupiny Poison, v príspevku na sieti Facebook priznal, že rozhodovanie o účasti na koncerte bolo ťažké. Objasnil, že jeho koncerty „nikdy neboli o politike“, ale o spájaní ľudí a zábave.“ Postupne však nadobudol pocit, že pripravované podujatie sa vyvinulo do podoby, ktorá ľudí rozdeľuje viac, ako si pôvodne pripúšťal. Aj McBrideová uviedla, že tvrdenia organizátorov o nestraníckom podujatí sú zavádzajúce.
Účasť na sérii koncertov už dávnejšie odmietli raper Young MC, Morris Day a skupiny The Time či Commodores.
V stredu mal vo Washingtone koncert spevák Bruce Springsteen, ktorý je veľkým Trumpovým kritikov a ktorý oznámil, že v metropole USA vystúpi aj 3. októbra v rámci festivalu Power to the People. Účinkovať vtedy budú aj rocková skupina Foo Fighters, hudobník Dave Matthews, speváčka Joan Baezová či hip hopová skupina Public Enemy a ďalší.
