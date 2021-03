Účasť na voľbách do Knesetu je zatiaľ najnižšia od roku 2009

Jeruzalem 23. marca (TASR) - Účasť voličov na predčasných parlamentných voľbách v Izraeli je zatiaľ najnižšia od roku 2009. Do 14.00 h využilo svoje právo 34,6 percenta voličov, čo je o 3,5 percenta menej ako pri predčasných voľbách pred rokom, oznámila ústredná volebná komisia.



Podľa spravodajského portálu The Times of Israel sa v porovnaní s vlaňajškom zlepšila volebná účasť arabského obyvateľstva, aj keď je stále oveľa nižšia ako u židovskej väčšiny. Do 14.00 h prišlo voliť 23 percent izraelských Arabov.



Premiér Benjamin Netanjahu volil hneď ráno vo svojej volebnej miestnosti v Jeruzaleme. Vyjadril nádej, že "toto sú posledné voľby" po dlhotrvajúcej politickej kríze. Súčasne voličov vyzval, aby využili svoje právo, a voľby označil za "sviatok demokracie". Netanjahu pred novinármi odmietol špekulovať o tom, ako sa voľby skončia, aj keď v prieskumoch verejnej mienky bola jeho strana Jednota (Likud) jasným favoritom.



Ešte pred svojím hlasovaním Netanjahu na svojom konte na sociálnej sieti Facebook vyzval podporovateľov Likudu, aby šli voliť. Ako dôvod uviedol, že Likudu "chýbajú dve kreslá", aby v parlamente dosiahol väčšinu v podobe 61 mandátov.



Izraelský prezident Reuven Rivlin tiež vyzval obyvateľov krajiny, aby prišli voliť. Súčasne vyjadril obavy o demokraciu v Izraeli vzhľadom na škody, ktoré na nej napáchala dlhá politická kríza. "Štvrté voľby (za dva roky) poškodzujú dôveru verejnosti," upozornil Rivlin, ktorý súčasne dodal, že dnes naposledy volil ako prezident krajiny. Mandát vo funkcii hlavy štátu mu totiž vyprší v lete tohto roku.



Ústredná volebná komisia zaznamenala niekoľko desiatok pokusov o hlasovanie pod falošnou identitou vrátane zosnulej osoby či opakované hlasovanie. Okrem toho viaceré politické strany podali oficiálnu sťažnosť, keď zistili, že v niektorých volebných miestnostiach voliči nedostali ich kandidátne listiny.



Voľby sa vo veľkej miere považujú za referendum o vláde premiéra Netanjahua v čase jeho súdnych procesov, v ktorých je obvinený z korupcie, a polemiky o tom, ako jeho vláda zvládla pandémiu vírusového ochorenia COVID-19. Voľby sa konajú po tom, čo sa vládne strany Likud a Modrá a biela (Kachol lavan) do stanoveného termínu - 23. decembra 2020 - nedokázali dohodnúť na štátnom rozpočte.