Účasť predsedu Le Penovej RN na pápežovom pohrebe vyvolala nezhody

Paríž 25. apríla (TASR) - Predseda francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella sa v piatok vo Vatikáne pokloní pamiatke zosnulého pápeža Františka pri rakve s jeho telom a nasledujúci deň sa zúčastní aj na jeho pohrebe. Tento krok vyvolal v radoch RN názorový spor a kritiku, informovala v piatok televízia BFM, píše TASR.



BFM objasnila, že Bardella vo svojej autobiografii tvrdí, že je ateista a nie je ani pokrstený. Časť členov RN preto Bardellovu účasť na pápežovom pohrebe kritizuje ako neúprimné gesto, zavádzanie i chybu, lebo „katolíkov neosloví“ tým, že pôjde na pápežov pohreb. Upozornili aj, že Bardella by si nemal myslieť, že voliči RN „sú fanúšikmi tohto pápeža.“



Iní straníci však považujú za dobré, že Bardella ide na rozlúčku s pápežom, aj keď sa RN s ním nezhodovala v názoroch na migračnú politiku. Ako pápež však František zastupoval „stovky miliónov veriacich, takže „nie je nič absurdné na tom, ak sa Bardella zúčastní na jeho pohrebe.“ Nemenovaný straník tiež argumentoval, že na pohreb príde množstvo hláv štátov a vlád a nie všetci sú pokrstení.



Pre časť členov však vyvstáva aj otázka, aká „sieť“ Bardellovu návštevu organizuje a či na ňu líderka RN Marine Le Penová dala súhlas. Na túto druhú otázku poradkyňa Le Penovej pre BFMTV uviedla, že Le Penová „o tejto ceste vie“.



Vedenie RN reagovalo na správu o smrti pápeža Františka asi dve hodiny po jej oficiálnom oznámení Vatikánom. Le Penová v statuse na sieti X označila pápeža za duchovnú osobnosť, ktorá po sebe zanecháva odkaz viery, mieru a dialógu. Bardella vo svojej reakcii vyzdvihol, že pápežov pontifikát „sa niesol v znamení neustálej pozornosti venovanej marginalizovaným a dôstojnosti najzraniteľnejších.“



V stredu podpredseda RN Sébastien Chenu pre stanicu Franceinfo vysvetlil, že Františka síce uznáva ako „pápeža lásky a pokory“, vyzval však nezabúdať na to, že pápež „sa snažil u Západu vyvolať pocit viny za to, že nevíta migrantov“. Pápež podľa neho aj „privieral oči pred islamizmom“.



RN a jeho predchodca Národný front (FN) mali v minulosti s katolíckou cirkvou komplikované vzťahy. Strana Mariny Le Penovej však v posledných rokoch udržiava kontakty s viacerými - aj vysokopostavenými - zástupcami duchovenstva, s ktorými nachádza zhodu napr. v etických otázkach, konštatoval pred časom magazín L’Express.