Účasť Ruska na benátskom bienále umenia vyvoláva ostrú kritiku
V ruskom pavilóne sa má uskutočniť výstava s názvom The Tree Is Rooted in the Sky (Strom je zakorenený v nebi), na ktorej sa predstaví približne 40 ruských umelcov.
Autor TASR
Rím 7. marca (TASR) - Avizovaná účasť Ruska na prestížnej medzinárodnej výstave súčasného umenia v Benátkach - Biennale di Venezia - vyvolala ostrú kritiku. Rusko sa má na podujatí predstaviť prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022, informovala v piatok agentúra AFP, píše TASR.
Talianske ministerstvo kultúry vo štvrtok uviedlo, že účasť Ruskej federácie na 61. ročníku medzinárodnej výstavy umenia v Benátkach schválila nadácia La Biennale di Venezia „úplne nezávisle a napriek nesúhlasu talianskej vlády“.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys rozhodnutie organizátorov ostro odsúdil a na sociálnej sieti X ho označil za „odporné“. Kritizoval, že bienále „rozprestiera červený koberec temnej ruskej kultúrnej diplomacii“.
Skupina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických frakcií v piatok v otvorenom liste vyhlásila, že rozhodnutie organizátorov bienále je „neprijateľné“ a môže legitimizovať režim zodpovedný za pokračujúce násilie na Ukrajine. Podľa nich zároveň poškodí reputáciu a morálnu integritu samotnej výstavy.
Organizátori však tvrdia, že podujatie je otvorenou kultúrnou platformou a odmieta akúkoľvek formu vylučovania či cenzúry umenia. Na oficiálnej stránke organizátori uvádzajú, že o účasť môže požiadať každá krajina uznaná Talianskom. Na tomto ročníku sa má od 9. mája do 22. novembra predstaviť 99 krajín.
Vystavovať na bienále budú aj umelci z Ukrajiny, Bieloruska, Iránu, Izraela či Spojených štátov.
Prezident bienále Pietrangelo Buttafuoco v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica uviedol, že cieľom podujatia je vytvoriť priestor na spolužitie a dialóg medzi umelcami z celého sveta. Dodal, že pri príprave prvého ročníka pod jeho vedením požiadal spolupracovníkov, aby pozvali osobnosti „zo všetkých vojnových zón“.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 organizátori bienále zakázali účasť osobám napojeným na ruskú vládu. Rusko sa preto nezúčastnilo ani na nasledujúcom ročníku v roku 2024.
