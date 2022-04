Účasť v prezidentských voľbách bola o piatej popoludní 63%

Paríž 24. apríla (TASR) - Volebná účasť v druhom kole francúzskych prezidentských volieb k 17.00 h bola 63,2 percent, oznámilo francúzske ministerstvo vnútra. Oproti prvému kolu to je o dve percentá menej. Informovala o tom osobitná spravodajkyňa TASR.



Volebná účasť je takisto nižšia v porovnaní s minulými prezidentskými voľbami v roku 2017.



Odvolené majú už obaja kandidáti; súčasný centristický prezident Emmanuel Macron i jeho konzervatívna protikandidátka Marine Le Penová. Voliť už boli aj ďalší francúzski politickí predstavitelia ako premiér Jean Castex či bývalý prezident Francois Hollande, píše denník Le Monde.



Volebné miestnosti sú otvorené do 19.00 h; vo väčších mestách až do ôsmej hodiny večer. Po 20.00 h sa skončí moratórium a média budú môcť publikovať prvé exit polly. Oficiálne výsledky sa očakávajú ešte v nedeľu večer.